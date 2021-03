Prefeitura pré-cadastra idosos acima de 65 anos para vacinação contra Covid-19

por Jorge Júnior - 30/03/2021

Idosos com 65 anos ou mais podem se pré-cadastrar no site da Prefeitura para serem vacinados contra a Covid-19. Um formulário on-line foi disponibilizado e pode ser acessado por meio do banner disponível na página inicial. O pré-cadastramento agiliza o processo de vacinação, evita aglomerações e contribui com a lisura do processo. O município segue as orientações do Plano Nacional de Imunização (PNI).



O formulário requisita dados como nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone, idade. Ainda solicita informação se a pessoa é acamada e possui alguma comorbidade. O questionário não é um sistema de agendamento, no entanto, ajuda a mensurar o quantitativo de idosos compreendido em cada faixa etária.

No momento da vacinação, os idosos devem apresentar (original e cópia) de documento de identidade e comprovante de residência. Se não houver comprovante em seu nome, deve ser apresentada declaração do titular da residência, informando que ele reside no local.

A Prefeitura também disponibilizou outro formulário que está acima do pré-cadastramento para ser impresso, preenchido e entregue no momento da vacinação. A orientação é para não preenchimento do campo “Estabelecimento de saúde”.

A imunização acontece de segunda a sexta-feira, em 24 UBSs, das 8h30 às 10h30 e das 13h às 16h30, e no DSI, das 8h às 16h. No ginásio do Sport Club e no drive-thru da UFJF, das 9h às 16h, em datas específicas, anunciadas com antecedência.