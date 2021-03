Prefeitura volta a receber dados sobre monitoramento de isolamento social

da Redação - 30/03/2021

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) aderiu à cooperação técnica com a BR Telecom, o que tornará possível acesso diário aos dados de isolamento social na cidade. Desde 31 de dezembro de 2020, o município acessava o painel do Estado. Técnicos da Secretaria de Saúde (SS), porém, observaram que os levantamentos eram semanais. A partir desta quarta-feira, dia 31, as informações serão diárias e exatas em função de serem coletadas com base na movimentação dos celulares.



Durante o ano passado, o primeiro da pandemia, o monitoramento do isolamento social foi realizado gratuitamente, para todo o Brasil, por um consórcio de operadoras de celular. O contrato foi encerrado em 31 de dezembro, quando Juiz de Fora e o restante do país ficaram sem os dados. Assim, a situação volta à normalidade em Juiz de Fora que poderá ter acesso aos dados de forma gratuita até 31 de dezembro de 2021.