Covid-19: Juiz de Fora registra mais 13 mortes pela doença

da Redação - 31/03/2021 07:28

Juiz de Fora registrou mais 13 mortes por Covid-19 e chegou a 1.057 vítimas fatais nesta terça-feira, 31 de março. Além disso, a cidade contabilizou mais 267 casos confirmados. Ao todo, são 24.652 notificações positivas, além de 70.569 casos suspeitos e 626 pacientes internados.

Óbito 1045 Feminino, 74 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidades: DCC, HAS, Obesidade



Óbito 1046 Feminino, 71 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DCC, HAS

Óbito 1047 Masculino, 48 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1048 Masculino, 46 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidades: Síndrome de down, DM, Obesidade, HAS

Óbito 1049 Masculino, 54 anos. Óbito em: 27/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1050 Masculino, 81 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1051 Feminino, 77 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidades: DPOC, HAS

Óbito 1052 Masculino, 66 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1053 Masculino, 54 anos. Óbito em: 30/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1054 Masculino, 62 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1055 Feminino, 84 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidade: DPOC

Óbito 1056 Feminino, 78 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidades: DM, HAS, Hipertireoidismo

Óbito 1057 Masculino, 34 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidades: DCC, DM, Obesidade

Boletim de leitos - 30/03/2021

Hospitalização Covid: 626

Ocupação UTI SUS: 86,19%

Ocupação UTI Privado: 113,22%

Ocupação UTI Geral: 95,28%

Leitos ocupados Uti (Covid): 228

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 398

Ocupação UTI SUS (Covid): 98,57%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 91,77%