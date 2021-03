Covid-19: Juiz de Fora registra mais 25 óbitos

Com 195 novos casos, cidade permanece na faixa roxa até o dia 11 de abril

da Redação - 31/03/2021 19:19

Juiz de Fora registrou mais 25 mortes por Covid-19, segundo o boletim desta quarta-feira, 31 de março. Conforme a Secretaria de Saúde (SS), a cidade tem 1.082 vítimas fatais pela doença, além de mais 195 casos confirmados nas últimas 24h.



No total, o município contabiliza 70.959 casos suspeitos e 24.847 confirmados. Ainda conforme os dados, atualmente a cidade possui 632 pacientes internados por Covid-19 e a taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS está em 99,29%.

O Governo de Minas Gerais prorrogou, até o dia 11 de abril, a vigência da onda roxa do programa Minas Consciente em 13 das 14 macrorregiões de Saúde do Estado, incluindo a Sudeste, que tem Juiz de Fora como principal cidade e referência. Durante a reunião na manhã desta quarta-feira, o governador Romeu Zema destacou que o momento ainda é difícil e pede cautela para preservar vidas. “Tivemos mais uma semana de recorde, tanto no Brasil quanto em Minas. Infelizmente, os números de óbitos e a taxa de ocupação de leitos estão subindo na maior parte das regiões. Seguimos com os esforços para ampliar leitos, apesar da falta de recursos, principalmente humanos, e, mais recentemente, de insumos. Contamos com o apoio da população para superarmos essa fase o quanto antes”, afirmou.

Números em Minas

Na última semana, Minas Gerais apresentou aumento de 6,9% no número de casos e de 8,1% nos óbitos. A incidência da doença cresceu 20% nos últimos 7 dias e 41% em 14 dias. A positividade atualmente é de 43%, o que significa que esse é o percentual de resultados positivos para covid-19 entre pacientes com sintomas gripais. A incidência da doença também vem aumentando em cidades com menos de 30 mil habitantes. Atualmente, são apenas 93 municípios desse porte com menos de 50 casos a cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Na última semana, o número era de 141.

Óbitos

Óbito 1058 Feminino, 60 anos. Óbito em: 31/03/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1059 Masculino, 32 anos. Óbito em: 31/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1060 Feminino, 87 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1061 Feminino, 78 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidades: HAS, Hipotireoidismo

Óbito 1062 Feminino, 71 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidades: Asma, Bronquite

Óbito 1063 Feminino, 69 anos. Óbito em: 23/03/2021. Comorbidades: Asma, Obesidade

Óbito 1064 Masculino, 65 anos. Óbito em: 31/03/2021. Comorbidades: DCC, Doença renal crônica, IAM

Óbito 1065 Masculino, 88 anos. Óbito em: 24/01/2021. Comorbidades: DCC, HAS, ÇA bexiga

Óbito 1066 Masculino, 51 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidades: HAS, Ex tabagista

Óbito 1067 Feminino, 82 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DCC

Óbito 1068 Feminino, 69 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1069 Feminino, 71 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidades: DCC, Obesidade, CA bexiga

Óbito 1070 Feminino, 66 anos. Óbito em: 31/03/2021. Comorbidades: HAS, Hipotireoidismo

Óbito 1071 Feminino, 88 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidades: HAS, Outra pneumopatia crônica

Óbito 1072 Masculino, 44 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidade: Obesidade

Óbito 1073 Feminino, 58 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidades: Obesidade, DPOC

Óbito 1074 Masculino, 58 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidade: DM

Óbito 1075 Masculino, 91 anos. Óbito em: 31/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1076 Feminino, 86 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidade: Alzheimer

Óbito 1077 Masculino, 55 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1078 Feminino, 88 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidades: DM, Alzheimer, Hipotireoidismo

Óbito 1079 Feminino, 78 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DM, HAS, Parkinson

Óbito 1080 Feminino, 90 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DM, DNC, Parkinson, Hipotireoidismo

Óbito 1081 Feminino, 71 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: HAS, CA de mama

Óbito 1082 Feminino, 79 anos. Óbito em: 31/03/2021. Comorbidades: DCC, DM, Doença renal aguda

Boletim de leitos - 31/03/2021

Hospitalização Covid: 632

Ocupação UTI SUS: 88,70%

Ocupação UTI Privado: 103,82%

Ocupação UTI Geral: 94,05%

Leitos ocupados Uti (Covid): 233

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 399

Ocupação UTI SUS (Covid): 99,29%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 93,94%