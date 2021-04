Mais oito leitos de UTI Covid SUS estão em funcionamento no Hospital Ana Nery

da Redação - 03/04/2021 08:06

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Saúde (SS), criou mais oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) SUS voltados ao enfrentamento à Covid-19. Os novos leitos foram criados no Hospital Ana Nery e entraram em funcionamento nesta quinta-feira, 1°. Com isso, o município passa a contar com 148 leitos SUS para atendimento aos pacientes graves da Covid-19.

A cidade conta com 36 leitos de UTI SUS Covid-19 no Hospital Ana Nery; 13 no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), dez no Hospital de Pronto Socorro Mozart Geraldo Teixeira (HPS), mesmo número da Santa Casa de Misericórdia. O Hospital Regional Dr. João Penido, a Maternidade Therezinha de Jesus e o Hospital Monte Sinai possuem 20, cada um; nove leitos estão no Hospital Albert Sabin e outros dez no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), antigo HTO.