Boletim aponta que letalidade por Covid-19 em JF chega a 4,28%

da Redação - 05/04/2021

A Plataforma JF Salvando Todos divulgou a vigésima quarta edição do boletim informativo da Covid-19. O documento é elaborado por alunos e docentes do curso de estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e tem como objetivo mapear a evolução da pandemia do novo coronavírus. O projeto completou um ano na última segunda, 29, e apresenta na nova edição dados que mostram que o Brasil enfrenta um dos momentos mais graves desde o início da pandemia.



Juiz de Fora continua em pior momento da pandemia

Segundo o boletim, no dia 15 de março, Juiz de Fora tinha 21.847 casos confirmados e registrava 901 vidas perdidas. Estes números evoluíram para 24.385 casos confirmados e 1.044 vidas perdidas no dia 29 de março, representando aumentos de 11,6% e 15,9%, respectivamente, no período de quatorze dias, o que indica uma aceleração na taxa de crescimento nos números de casos e de óbitos.

Em Juiz de Fora, a média móvel para o número de casos novos, evoluiu de 119 casos, em 15 de março, para 202 casos em 29 de março, representando um aumento de quase 70%. Já a média móvel para óbitos mostra que o número de vidas perdidas dobrou – 6,4 no dia 15 de março para 12,9 óbitos por dia no dia 29 de março. “Estamos vivendo o momento mais grave desde o início da pandemia. Isso, tanto no Brasil como um todo, Minas Gerais e Juiz de Fora, não deixa de ser diferente”, afirma Marcel Vieira, um dos autores do documento.

O documento também mostra que a taxa de letalidade em Juiz de Fora ainda continua muito superior à de Minas Gerais e ao Brasil e apresentou aumento nas últimas duas semanas. No dia 29 de março, a taxa de letalidade da Covid-19 em Juiz de Fora era de 4,28% (era 4,12% em 1° e em 15 de março). Em comparação, a taxa era de 2,44% na Zona da Mata, 2,16% em Minas Gerais e 2,50% no Brasil no dia 29 de março.

Vacinação

Até o dia 30 de março foram aplicadas 63.102 doses de vacinas em Juiz de Fora, sendo 46.305 primeiras doses e 16.797 segundas doses. Na 12ª semana epidemiológica – 21 a 27 de março – foram aplicadas 11.397 primeiras doses e 311 segundas doses das vacinas, representando aumento de 152,6% e redução de 23%, respectivamente, em relação à semana anterior. De acordo com o boletim, todas as análises apresentadas foram feitas a partir de números oficiais divulgados pelas autoridades de saúde. Por isso, possíveis subnotificações não foram consideradas. “Tivemos certa aceleração na velocidade da vacinação, mas ainda estamos na dependemos de receber maior número de doses da vacina para podermos acelerar ainda mais esse processo”, destaca Vieira.

Plataforma JF Salvando Todos completa um ano

No dia 29 de março a Plataforma JF Salvando Todos completou um ano de atividades. Desde 29 de março de 2020 o website é atualizado diariamente com dados sobre a evolução da pandemia em Juiz de Fora e em todo o Brasil. Neste período, cerca de 4 mil usuários visitaram a plataforma, que foi visualizada por volta de 15 mil vezes. A plataforma já foi acessada em 23 países e em mais de 270 municípios. Marcel lembra da trajetória do projeto e relata que o cenário atual é preocupante. “Em um ano acompanhando os dados da pandemia diariamente, sem parar, percebemos que ainda estamos vivendo um momento de grande gravidade”, destaca.