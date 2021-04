Covid-19: Juiz de Fora tem 21 novas mortes por Covid-19

Ao todo, a cidade tem 1.141 vítimas fatais

da Redação - 06/04/2021

Juiz de Fora registrou mais 21 mortes por Covid-19 nesta terça-feira, 6 de abril. Segundo o boletim da Secretaria de Saúde (SS), foram registrados 208 casos da doença. Ao todo, a cidade tem 1.141 vítimas fatais e 25.218 notificações positivas, além de 72.257 casos suspeitos.

Até o momento, 592 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados com a doença. A taxa de ocupação de UTI do SUS está em 85,99%.

Óbitos

Óbito 1121 Feminino, 57 anos. Óbito em: 01/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1122 Masculino, 77 anos. Óbito em: 05/04/2021. Comorbidades: DCC, Outra pneumopatia crônica, CA laringe

Óbito 1123 Masculino, 74 anos. Óbito em: 05/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1124 Masculino, 74 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1125 Feminino, 61 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidades: Outra pneumopatia crônica, Obesidade, HAS

Óbito 1126 Masculino, 67 anos. Óbito em: 01/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1127 Masculino, 67 anos. Óbito em: 02/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, Doença renal crônica

Óbito 1128 Feminino, 83 anos. Óbito em: 31/03/2021. Comorbidades: DCC, Obesidade

Óbito 1129 Feminino, 72 anos. Óbito em: 04/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1130 Masculino, 65 anos. Óbito em: 05/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1131 Feminino, 71 anos. Óbito em: 05/04/2021. Comorbidades: DCC, Obesidade

Óbito 1132 Feminino, 78 anos. Óbito em: 05/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1133 Masculino, 74 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1134 Masculino, 70 anos. Óbito em: 03/04/2021. Comorbidades: HAS, Ex tabagista

Óbito 1135 Masculino, 67 anos. Óbito em: 29/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1136 Feminino, 69 anos. Óbito em: 06/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1137 Masculino, 81 anos. Óbito em: 01/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1138 Feminino, 66 anos. Óbito em: 03/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS

Óbito 1139 Masculino, 62 anos. Óbito em: 05/04/2021. Comorbidades: DCC, Asma, Outra pneumopatia crônica

Óbito 1140 Masculino, 64 anos. Óbito em: 04/04/2021. Comorbidades: DM, Tabagista

Óbito 1141 Masculino, 70 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Boletim de leitos - 06/04/2021



Hospitalização Covid: 592

Ocupação UTI SUS: 85,99%

Ocupação UTI Privado: 86,26%

Ocupação UTI Geral: 86,08%

Leitos ocupados Uti (Covid): 230

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 362

Ocupação UTI SUS (Covid): 95,57%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 87,45%

Enfermaria

UTI



Novos leitos

Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Secretaria de Saúde (SS), criou mais dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) SUS Covid-19 voltados ao enfrentamento do coronavírus. Os novos leitos foram criados no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ) e entraram em funcionamento nesta segunda-feira, 5. Com isso, o município passa a contar com um total de 158 leitos de UTI-Covid-19 SUS, o que representa um aumento de 58% em relação a dezembro do ano passado, sendo que 18 desses leitos entraram em funcionamento nos últimos cinco dias.

A cidade conta com 36 leitos de UTI SUS Covid-19 no Hospital Ana Nery; 30 no Hospital Maternidade Therezinha de Jesus; 13 no Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); dez no Hospital de Pronto Socorro Mozart Geraldo Teixeira (HPS); mesmo número da Santa Casa de Misericórdia. O Hospital Regional Dr. João Penido e o Hospital Monte Sinai possuem 20 leitos cada um; nove leitos estão no Hospital Albert Sabin e outros dez no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), antigo HTO.