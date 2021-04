Mais quatro UBSs realizam vacinação contra a Covid-19 a partir desta terça

da Redação - 06/04/2021

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) continua ampliando os esforços e melhorando a estrutura e os locais para acesso à vacinação contra o coronavírus. A partir desta terça-feira, 6, mais quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) passam a realizar a vacinação: Teixeiras, Monte Castelo, Vila Esperança e São Judas Tadeu. Com isso, 45 UBSs passam a ofertar o imunizante em atendimento das 8h às 16h, exceto às quintas-feiras, quando o atendimento será até as 14h.

A UBS do bairro Dom Bosco tem horário diferenciado às segundas e quartas devido à coleta de exames para Covid-19. Dessa forma, às segundas-feiras a vacinação ocorre somente das 8h às 11h e, às quartas, somente das 13 às 16h. Na zona rural, a vacinação também está acontecendo, mas cada uma das unidades realiza a imunização de acordo com a logística da equipe e a peculiaridade de cada comunidade.

A vacinação também ocorre no Departamento de Saúde do Idoso (DSI) de segunda à sexta, das 8h às 16h; no Sport Club Juiz de Fora, de segunda a sábado, das 9h às 16h; e em dias específicos, no drive-thru da UFJF, no horário de 9h às 16h.

Calendário de vacinação de 6 a 10 de abril

O calendário da vacinação na cidade foi antecipado nesta semana em função da chegada de novas vacinas na Secretaria de Saúde (SS).

Na terça, 6, serão vacinados no Sport Club Juiz de Fora idosos com 68 anos ou mais das 9h às 16h. Das 8h às 16h será realizada a imunização nas 45 UBSs indicadas e também no Departamento de Saúde do Idoso.

Na quarta, 7, serão vacinados no Sport Club Juiz de Fora idosos com 67 anos ou mais das 9h às 16h. Das 8h às 16h será realizada a imunização nas 45 UBSs indicadas e também no Departamento de Saúde do Idoso.

Na quinta, 8, serão vacinados no Sport Club Juiz de Fora idosos com 66 anos ou mais das 9h às 16h. Das 8h às 16h será realizada a imunização nas 45 UBSs indicadas e também no Departamento de Saúde do Idoso.

Na sexta, 9, serão vacinados no Sport Club Juiz de Fora idosos com 65 anos ou mais das 9h às 16h. Das 8h às 16h será realizada a imunização nas 45 UBSs indicadas e também no Departamento de Saúde do Idoso.

No sábado, 10, serão vacinados no Sport Club Juiz de Fora idosos com 65 anos ou mais das 9h às 16h.

Confira os endereços de todas as UBSs com vacinação contra a Covid-19:



1. UBS Alto Grajaú Rua Doutor Leonel Jaguaribe, 178;

2. UBS Bairro Industrial Rua João Gualberto,110;

3. UBS Barreira do Triunfo Avenida Jucelino Kubitscheck, s/nº;

4. UBS Benfica Rua Guararapes, 106;

5. UBS Borboleta Rua Tenente Paulo Maria Delage, 229;

6. UBS Centro Sul Avenida Rio Branco, 3132;

7. UBS Cidade do Sol Rua Gustavo Capanema, 70;

8. UBS Dom Bosco Rua João Manata, 93;

9. UBS Esplanada Rua Bias Fortes, 74;

10.UBS Filgueiras Rua Orlando Riani, 2.200;

11.UBS Furtado de Menezes Rua Furtado de Menezes, 19 À;

12.UBS Grama Praça Áureo Carneiro s/n;

13.UBS Granjas Bethânia Rua Nove de Julho, 294;

14.UBS Ipiranga Rua Etiene Loures, 85;

15.UBS Jardim da Lua Rua Natalino José de Paula, 314;

16.UBS Jardim Esperança Rua Padre João Micheleto, 35;

17.UBS Jardim Natal Rua Tenente Lucas Drumond, 370;

18.UBS Joquei Clube I Rua Antonio Armando Pereira, 140;

19.UBS Joquei Clube II Rua Antonio Guimarães Peralva, 130;

20.UBS Linhares Rua Ministro Odilon Braga, s/nº;

21.UBS Marumbi Rua Barão do Retiro, 1.462;

22.UBS Milho Branco Rua Nicolau Schuery, s/nº;

23.UBS Monte Castelo Rua Doutor Oswaldo Mascarenhas, s/nº;

24.UBS Nossa Senhora Aparecida Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

25.UBS Nossa Senhora das Graças Rua Queluz 72;

26.UBS Nossa Senhora de Lourdes Rua Inácio Gama, 813;

27.UBS Nova Era Rua Guimarães Junior, 850;

28.UBS Parque Guarani Rua Sofia Rafael Zacarias, 685;

29.UBS Progresso Rua Jorge Knopp, 119;

30.UBS Retiro Rua Sebastião Cardoso, 41;

31.UBS Santa Cecília Rua Gabriel Rodrigues, 900;

32.UBS Santa Cruz Rua Doutor Antonio Mourão Guimarães, 245;

33.UBS Santa Efigênia Rua José Ferreira, 13;

34.UBS Santa Luzia Rua Torreões, s/nº;

35.UBS Santa Rita Rua José Vicente, 390;

36.UBS Santo Antônio Rua Pedro Trogo, 285;

37.UBS São Judas Tadeu Rua Ernesto Pancini, 446;

38.UBS São Pedro Rua Joáo Lourenço Kelmer, 1433;

39.UBS São Sebastião Rua Jorge Raimundo, 209;

40.UBS Teixeiras Rua Custódio Furtado de Souza, 131;

41.UBS Vale dos Bandeirantes Rua Laurindo Nocelli, 100;

42.UBS Vale Verde Rua Marciano Pinto, 685;

43.UBS Vila Esperança Rua Nova, 30;

44.UBS Vila Ideal Avenida Francisco Valadares, 1910;

45.UBS Vila Olavo Costa Rua Jacinto Marcelino, 16.