Com mais 27 mortes, Juiz de Fora contabiliza 1169 vítimas fatais por Covid-19

569 pacientes internados em leitos públicos e privados no município

por Jorge Júnior - 07/04/2021 18:53

Juiz de Fora contabiliza mais 27 mortes por Covid-19, segundo dados da Secretaria de Saúde desta quarta-feira, 7 de abril, totalizando 1169 óbitos. As vítimas apresentavam idades entre 44 e 95 anos. Desde o início da pandemia, a cidade tem 72.557 casos suspeitos e 25.404 confirmados.

Nas últimas 24h, Juiz de Fora registrou 569 pacientes internados em leitos públicos e privados, sendo que a taxa de ocupação de UTI do SUS está em 87,16% e na rede privada, 100%.

Óbito 1142 Masculino, 75 anos. Óbito em: 31/03/2021. Comorbidades: HAS, Dislepidemia

Óbito 1143 Masculino, 79 anos. Óbito em: 29/03/2021. Comorbidades: DCC, Obesidade



Óbito 1144 Masculino, 69 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidades: Artrite, Psoríase



Óbito 1145 Masculino, 84 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: DCC, Outra pneumopatia crônica



Óbito 1146 Masculino, 53 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidade: HAS



Óbito 1147 Masculino, 56 anos. Óbito em: 05/04/2021. Sem comorbidades



Óbito 1148 Masculino, 46 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: HAS, Bronquite



Óbito 1149 Feminino, 61 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidade: HAS



Óbito 1150 Feminino, 96 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, Alzheimer



Óbito 1151 Feminino, 61 anos. Óbito em: 31/03/2021. Comorbidade: Hipotireoidismo



Óbito 1152 Masculino, 78 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidade: DCC



Óbito 1153 Masculino, 83 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, DNC



Óbito 1154 Masculino, 85 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: HAS, Cardiopata, IRC dialitico

Óbito 1155 Masculino, 59 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1156 Masculino, 62 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1157 Masculino, 87 anos. Óbito em: 01/04/2021. Comorbidade: HAS



Óbito 1158 Feminino, 60 anos. Óbito em: 31/03/2021. Comorbidades: HAS, Hipercolesterolemia

Óbito 1159 Feminino, 47 anos. Óbito em: 07/04/2021. Sem comorbidades



Óbito 1160 Masculino, 44 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidade: Obesidade

Óbito 1161 Feminino, 93 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidade: DNC

Óbito 1162 Feminino, 91 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidade: DNC

Óbito 1163 Masculino, 69 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidades: Obesidade, Hipotireoidismo, Dislepidemia

Óbito 1164 Feminino, 86 anos. Óbito em: 23/12/2020. Comorbidades: HAS, CA mama

Óbito 1165 Masculino, 63 anos. Óbito em: 04/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1166 Feminino, 95 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: DM, HAS, DPOC, Hipotireoidismo

Óbito 1167 Feminino, 74 anos. Óbito em: 27/03/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS

Óbito 1168 Feminino, 45 anos. Óbito em: 07/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1169 Masculino, 76 anos. Óbito em: 23/12/2020. Comorbidade: DCC

Boletim de leitos - 07/04/2021

Hospitalização Covid: 569

Ocupação UTI SUS: 87,16%

Ocupação UTI Privado: 100%

Ocupação UTI Geral: 91,49%

Leitos ocupados Uti (Covid): 238

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 331

Ocupação UTI SUS (Covid): 96,84%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 85,71%

Enfermaria

UTI

Zona da Mata permanece na Onda Roxa

A macrorregião de Saúde Triângulo do Sul e as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva e Taiobeiras devem avançar para a onda vermelha do plano Minas Consciente. A decisão será publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (8/4). No entanto, as localidades serão monitoradas pela Secretaria de Estado de Saúde até a próxima sexta-feira (9/4) para garantir que não haja piora nos indicadores da covid-19. Somente será permitido o avanço a partir de segunda (12/4) caso o cenário positivo se mantenha favorável. As demais regiões do estado devem seguir, por mais uma semana, as medidas decretadas na semana passada. Triângulo do Norte permanece na onda vermelha e as outras 12, na roxa.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (7/4) pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado. Ainda durante o encontro virtual, o Comitê – que conta com integrantes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Ministério Público, da Associação Mineira dos Municípios e da Defensoria, entre outros órgãos – optou por alterar a norma que restringe a circulação de pessoas das 20h às 5h e proíbe reuniões familiares durante a onda roxa do plano Minas Consciente, decretando o fim das duas medidas.

A suspensão atende a um acordo judicial feito pelo Governo de Minas na última segunda-feira (5/4), após o deputado estadual Bruno Engler questionar a constitucionalidade das medidas. Apesar do fim da proibição, o governador Romeu Zema reitera que o Estado desaconselha qualquer tipo de aglomeração ou trânsito desnecessário durante a pandemia. “Essas medidas não serão mais obrigatórias, mas é essencial que todos façam a sua parte para conseguirmos reduzir a propagação do vírus Precisamos que a população mantenha todos os cuidados, use máscara e evite aglomerações para conseguirmos sair disso o mais rápido possível”, destacou.

Resultados

O governador ressaltou que os números já apontam para o resultado positivo das medidas mais restritivas impostas pela onda roxa e que o esforço da população terá reflexo na queda no número de óbitos. “Temos observado resultado positivo nos números das regiões que entraram na onda roxa há mais tempo, o que permite deduzir que as demais regiões, em breve, também terão queda no número de casos. Essa queda, em um segundo momento, se refletirá na diminuição no número de internações e, em um terceiro momento, levará à queda no número de óbitos”, explicou.

Números

Na última semana, Minas Gerais registrou aumento de 5,2% nos casos de covid-19 e 7,8% nos óbitos decorrentes da doença. A taxa de isolamento em Minas, na última semana, foi de 46,3%. Já no Brasil, ficou em 49,94%. A incidência da covid-19 em Minas Gerais caiu 21% nos últimos 14 dias e 6% nos últimos 7 dias.