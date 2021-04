PJF recebe 29.810 doses de imunizantes

Maior parte será utilizada para segunda dose

da Redação - 07/04/2021 09:04

Nesta terça-feira, 6, a Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) recebeu 29.810 doses de imunizantes da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Juiz de Fora para prosseguir com o processo de vacinação no combate ao coronavírus (Covid-19).

Do total recebido nesta décima remessa, a maior parte, 29.190 doses de Coronavac serão destinadas à aplicação da segunda dose em idosos de 70 a 79 anos. O quantitativo de imunizantes da marca AstraZeneca, previsto na décima remessa, ainda não foi entregue ao município pela SRS.

Já 620 doses de Coronavac serão utilizadas para a aplicação da primeira dose em profissionais das forças de segurança e salvamento e forças armadas (cerca de 290 doses, o que representa 6% desse grupo), e também para a primeira dose em 1,26% da população entre 65 e 69 anos (ou seja cerca 330 doses). A vacinação no município segue as determinações do Ministério da Saúde (MS) por meio do Plano Nacional de Imunização (PNI).

No grupo das Forças de Segurança estão incluídos os trabalhadores envolvidos no atendimento e transporte de pacientes; resgates e atendimento pré-hospitalar; ações de vacinação contra Covid-19; ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público, independentemente da categoria. Os demais profissionais do setor que não se enquadram nas atividades de linha de frente deverão ser vacinados conforme o andamento da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, segundo orientações do PNI.

Nesta semana será realizada a vacinação de idosos de 65 a 69 anos ou mais. Confira o calendário:

Na terça, 6, serão vacinados no Sport Club Juiz de Fora idosos com 68 anos ou mais das 9h às 16h. Das 8h às 16h será realizada a imunização nas 45 UBSs indicadas e também no Departamento de Saúde do Idoso.

Na quarta, 7, serão vacinados no Sport Club Juiz de Fora idosos com 67 anos ou mais das 9h às 16h. Das 8h às 16h será realizada a imunização nas 45 UBSs indicadas e também no Departamento de Saúde do Idoso.

Na quinta, 8, serão vacinados no Sport Club Juiz de Fora idosos com 66 anos ou mais das 9h às 16h. Das 8h às 14h será realizada a imunização nas 45 UBSs indicadas, já no Departamento de Saúde do Idoso o atendimento é das 8h às 16h.

Na sexta, 9, serão vacinados no Sport Club Juiz de Fora idosos com 65 anos ou mais das 9h às 16h. Das 8h às 16h será realizada a imunização nas 45 UBSs indicadas e também no Departamento de Saúde do Idoso.