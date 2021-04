Com mais 22 mortes confirmadas, Juiz de Fora chega a 1.191 vítimas fatais por Covid-19

Atualmente, 562 pacientes estão internados com a doença na cidade

da Redação - 08/04/2021

Com mais 22 mortes confirmadas, Juiz de Fora tem 1.191 vítimas fatais por Covid-19, segundo o boletim desta quinta-feira, 8 de abril.

Conforme os dados da Secretaria de Saúde (SS), o município contabiliza 72.922 casos suspeitos e 25.546 confirmados. Atualmente, 562 pacientes estão internados com a doença na cidade. A taxa de leitos de Unidade de Terapia Intensiva do Sistema Único de Saúde (SUS) destinados à doença está em 98,10%.



Óbito 1170 Masculino, 55 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1171 Feminino, 29 anos. Óbito em: 08/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1172 Feminino, 77 anos. Óbito em: 03/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, Asma

Óbito 1173 Masculino, 48 anos. Óbito em: 05/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1174 Masculino, 50 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidade: Hipertrigliceridemia

Óbito 1175 Feminino, 86 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1176 Masculino, 56 anos. Óbito em: 08/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS

Óbito 1177 Masculino, 81 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: Outra pneumopatia crônica, HAS

Óbito 1178 Masculino, 75 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidades: HAS, DRGE

Óbito 1179 Feminino, 43 anos. Óbito em: 06/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1180 Feminino, 66 anos. Óbito em: 08/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1181 Masculino, 69 anos. Óbito em: 08/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1182 Masculino, 56 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidades: DM, Doença renal crônica, HAS, Dialítico

Óbito 1183 Feminino, 80 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS

Óbito 1184 Masculino, 66 anos. Óbito em: 31/03/2021. Comorbidades: DCC, DM, Obesidade

Óbito 1185 Masculino, 64 anos. Óbito em: 08/04/2021. Comorbidades: DM, HAS, Neoplasia

Óbito 1186 Masculino, 72 anos. Óbito em: 30/03/2021. Comorbidades: HAS, Aneurisma

Óbito 1187 Feminino, 72 anos. Óbito em: 14/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1188 Feminino, 83 anos. Óbito em: 07/04/2021. Comorbidades: HAS, AVC

Óbito 1189 Masculino, 51 anos. Óbito em: 24/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1190 Masculino, 65 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS

Óbito 1191 Feminino, 87 anos. Óbito em: 07/04/2021. Sem comorbidades

Boletim de leitos - 08/04/2021

Hospitalização Covid: 562

Ocupação UTI SUS: 89,11%

Ocupação UTI Privado: 94,66%

Ocupação UTI Geral: 90,98%

Leitos ocupados Uti (Covid): 241

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 321

Ocupação UTI SUS (Covid): 98,10%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 83,12%

