Contratação temporária de profissionais de saúde vai até sexta-feira em Juiz de Fora

da Redação - 08/04/2021 07:36

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) dá sequência nesta semana às contratações temporárias de profissionais da área da saúde aprovados em concurso público ou processos seletivos do Município. Estão sendo convocados auxiliares de enfermagem e enfermeiros (Edital 01/2016 de concurso público) para atuação preferencialmente na campanha de vacinação do Município, além de médicos das áreas de clínica geral (Edital nº 429-SRH) e saúde da família e comunidade (Edital 01/2016) para atuação no enfrentamento à pandemia. As 49 vagas ofertadas não são para atuação na urgência e emergência.



Os interessados deverão comparecer à Avenida Brasil, 2.001, 8º andar, no Centro, até sexta-feira, 9, das 9h às 17h, portando documento oficial de identificação com foto. Considerando a especificidade da demanda e a necessidade de atendimento emergencial, a escolha da vaga se dará por ordem de comparecimento, no entanto, só devem comparecer os candidatos convocados.

O candidato que eventualmente não aceitar assumir a vaga temporária, bem como aquele candidato que eventualmente a aceitar, terá mantida a sua posição na ordem classificatória do Concurso Público que foi aprovado.

As convocações também reforçam que, no ato da contratação, o candidato deverá declarar que não possui uma ou mais das seguintes doenças: diabetes, doenças crônicas pulmonares, neoplasia maligna, imunodeficiências, doenças cardíacas, diabetes descompensada ou hipertensão arterial não controlada; que não se encontra gestante em qualquer hipótese e que não é responsável pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por Covid-19, desde que haja coabitação.

Confira as convocações:



- Auxiliar de Enfermagem (Edital nº 01/2016)



- TNS-Enfermeiro (Edital nº 01/2016)



- Médico - Saúde da Família e Comunidade (Edital nº 01/2016)



- Médico - Clínica Geral (Edital nº 429-SRH)