Fhemig abre vagas nos hospitais Júlia Kubitschek e Alberto Cavalcanti

da Redação - 08/04/2021 08:07

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informa a abertura de inscrições para chamamentos emergenciais de contratações temporárias de médicos e enfermeiros para os hospitais Júlia Kubitschek e Alberto Cavalcanti, em Belo Horizonte.



O prazo para inscrição nos editais vai até 8/4.

No Hospital Júlia Kubitschek são oferecidas vagas para médicos, generalistas e especialistas (qualquer especialidade), para atuarem nos leitos de terapia intensiva destinados aos pacientes de covid-19. No caso dos generalistas, são duas modalidades de carga horária semanal: 12 horas (19 vagas, R$ 3.500) e 24 horas (nove vagas, R$ 7 mil). Para os especialistas, são três vagas com carga horária de 12 horas e remuneração básica de R$ 4.595. Informações: https://bit.ly/3uvRETh

Já no Hospital Alberto Cavalcanti há vagas para médicos especialistas (qualquer especialidade) e para enfermeiros, para atuarem nos leitos clínicos de retaguarda, não covid-19. São quatro vagas para médicos especialistas, com carga horária de 12 horas semanais e remuneração de R$ 2.995, e cinco para enfermeiros, com atuação de 40 horas semanais e remuneração básica de R$ 3.464. Informações: https://bit.ly/31OFt83

Os valores de remuneração informados são excluídos de vantagens e benefícios inerentes à função executada e ao local de atuação, a serem informados na etapa de contratação.

Semanalmente, a Fhemig tem divulgado novos chamamentos emergenciais diante da necessidade de compor equipes para a abertura de novos leitos necessários ao contexto atual. Mais informações na página www.fhemig.mg.gov.br.