PJF direciona vacinação para segunda dose de 100% dos idosos acima de 65 anos

da Redação - 09/04/2021 18:27

A Prefeitura de Juiz de Fora já imunizou 80% da população com 65 anos ou mais na cidade. A complementação do esquema vacinal em idosos e profissionais da saúde será o foco da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) a partir de segunda-feira, dia 12, conforme revelou a secretária de Saúde, Ana Pimentel, que apresentou um balanço do processo de imunização contra o coronavírus (Covid-19) na cidade. As informações foram transmitidas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, às 15h30, no prédio-sede. A coletiva também foi transmitida ao vivo pelo Instagram.

“Apesar do vírus estar contagiando os públicos de diversas idades, as pessoas que estão morrendo mais e sendo gravemente afetadas pela covid-19 ainda são os idosos, por isso precisamos focar em complementar a vacinação desse grupo com as duas doses, atingindo, assim, 100% do esquema vacinal”, destacou Ana Pimentel.

Até o momento, 78.826 pessoas receberam a primeira dose; e 19.214 (24% dos vacinados com a dose 1) já foram contempladas com a segunda dose, estando 100% imunizados . Ao todo, 98.040 doses já foram aplicadas. Com os números, Juiz de Fora tem percentual de aplicação de primeira dose de 13,75% em relação à população total do município, valor melhor que a taxa nacional e estadual que é, respectivamente, 10,40% e 9,80%. Quando se trata de um comparativo em relação ao público-alvo da campanha de imunização contra a Covid-19, que é a população acima de 18 anos, a cidade tem percentual de 19,30%, enquanto o país tem 15,10%, e o estado, 13,30%.

Participaram do encontro a secretária de Governo, Cidinha Louzada; o secretário de Comunicação, Márcio Guerra; o subsecretário de Vigilância em Saúde, Gustavo Felinto, e a assessora técnica da Secretaria de Saúde, Manuelle Matias.

Importância de mobilização para a segunda dose

A gestão da segunda dose da Coronavac precisa de atenção, planejamento e mobilização da população para cumprir a janela de imunização, segundo Ana Pimentel. De acordo com as informações apresentadas por ela, 85% das doses aplicadas em Juiz de Fora são Coronavac, portanto, as doses que ainda estão disponíveis para imunização precisam ser garantidas para a aplicação da segunda dose e imunização dos idosos acima de 65 anos e profissionais da saúde que ainda não foram vacinados.

A gestora ressalta que o prazo para recebimento da segunda dose da vacina Coronavac é de 14 a 21 dias após a primeira dose, sendo que até 28 dias é tolerável; já a Astrazeneca, tem prazo de três meses após a primeira dose. “As pessoas que já receberam o primeiro imunizante devem ir a um posto de saúde na data marcada no cartão de vacina”.

Ainda segundo a secretária de Saúde, “6.843 pessoas já deveriam ter comparecido nos postos para tomar a segunda dose, e outras 40.144 pessoas vão receber a dose dois entre os dias 9 e 29 de abril. “Precisamos mobilizar a população e os meios de comunicação para cumprir essa imunização; até o fim de abril precisamos ter garantidas 46.987 doses para cumprir a plena imunização das 66.201 pessoas que receberam a 1º dose da Coronavac.