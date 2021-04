Covid-19: Juiz de Fora registra mais 32 óbitos nas 24h

Uma das vítimas é um jovem de 18 anos

por Jorge Júnior - 12/04/2021

Mais 32 pessoas morreram por Covid-19 em Juiz de Fora, segundo os dados desta segunda-feira, 12 de abril, da Secretaria de Saúde do município.

Conforme a pasta, além disso, a cidade teve mais 232 confirmações da doença, 73.837 casos suspeitos e 25.957 confirmados.



No total, Juiz de Fora contabiliza 1.242 vítimas fatais. Os últimos registros foram de pessoas de 18 a 88 anos. O jovem era obeso e teve o óbito confirmado no sábado.

Atualmente, a cidade tem 540 pacientes internados e a taxa de ocupação de UTI do SUS é de 89,11%.

Óbito 1211 Masculino, 85 anos. Óbito em: 09/04/2021. Comorbidades: DCC, HAS

Óbito 1212 Feminino, 63 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: DM, Obesidade, TU cerebral

Óbito 1213 Masculino, 88 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidades: DCC, DPOC

Óbito 1214 Feminino, 52 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidades: DCC, DNC, Obesidade

Óbito 1215 Feminino, 58 anos. Óbito em: 09/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, Obesidade

Óbito 1216 Masculino, 41 anos. Óbito em: 05/04/2021. Comorbidade: febre reumática

Óbito 1217 Masculino, 64 anos. Óbito em: 12/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1218 Masculino, 53 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidades: HAS, Varicocele

Óbito 1219 Feminino, 76 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: HAS, DM

Óbito 1220 Masculino, 54 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1221 Masculino, 58 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: DNC, Imunodeficiência/imunodepressão, HAS, DPOC

Óbito 1222 Masculino, 77 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1223 Feminino, 56 anos. Óbito em: 09/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1224 Feminino, 80 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, DNC, Outra pneumopatia crônica

Óbito 1225 Feminino, 65 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: HAS, DM

Óbito 1226 Feminino, 75 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1227 Feminino, 70 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, Imunodeficiência/imunodepressão

Óbito 1228 Feminino, 60 anos. Óbito em: 09/04/2021. Comorbidades: DCC, HAS, Obesidade

Óbito 1229 Feminino, 63 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidades: DM, DPOC, HAS

Óbito 1230 Masculino, 80 anos. Óbito em: 06/04/2021. Comorbidades: DM, Outra pneumopatia crônica, HAS, DPOC

Óbito 1231 Feminino, 18 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidade: obesidade

Óbito 1232 Masculino, 71 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidades: DM, HAS, Ex tabagista

Óbito 1233 Feminino, 73 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1234 Masculino, 71 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidade: AVE

Óbito 1235 Masculino, 48 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1236 Masculino, 73 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1237 Masculino, 40 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidades: Síndrome de down, Obesidade, Hipotireoidismo, Hipovitaminose D

Óbito 1238 Feminino, 66 anos. Óbito em: 05/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1239 Masculino, 73 anos. Óbito em: 12/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1240 Masculino, 70 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1241 Masculino, 61 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1242 Masculino, 66 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: DCC,

Boletim de leitos - 12/04/2021



Hospitalização Covid: 540

Ocupação UTI SUS: 89,11%

Ocupação UTI Privado: 83,97%

Ocupação UTI Geral: 87,37%

Leitos ocupados Uti (Covid): 230

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 310

Ocupação UTI SUS (Covid): 96,20%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 80,09%

Enfermaria

UTI