Vacinação contra a Covid e Influenza ocorrerá em horários alternados nas UBSs

da Redação - 12/04/2021

A partir desta quarta-feira, 14, as 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que já vinham realizando a imunização contra o coronavírus (Covid-19) passam a realizar a vacinação somente na parte da manhã, das 8h às 11h. A medida ocorre em virtude da necessidade de reordenação do fluxo de atendimento das unidades provocado pelo início da 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, nesta segunda-feira. No horário das 11h às 13h, será realizado a desinfecção e limpeza das UBSs, e na parte da tarde, das 13h às 16h, ocorre a imunização contra a Influenza e vacinas de rotina. Nas quinta-feiras, o atendimento nas UBSs é realizado até as 14h.



Nesta semana, o foco da vacinação contra a Covid-19 é a complementação do esquema vacinal dos idosos de 65 anos ou mais e dos profissionais da saúde que já receberam os imunizantes. O Departamento de Saúde do Idoso (DSI) e o Sport Clube Juiz de Fora continuam a priorizar somente a vacinação contra à covid-19. No DSI o atendimento é das 8h às 16h e no Sport das 9h às 16h.



Já a vacinação da Influenza será realizada nas 45 UBSs, na parte da tarde, e no Departamento de Saúde da Mulher da Criança e Adolescente (DSMCA), das 8h às 15h. A vacina oferecida para a população será trivalente, ou seja, protege contra os três tipos principais do vírus influenza em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. Os pais devem levar o cartão de vacina das crianças a serem imunizadas.



A campanha de vacinação contra a Influenza coincidirá com a realização da vacinação contra a Covid-19. Assim, é importante que seja priorizada a administração da vacina Covid-19 para pessoas contempladas no grupo prioritário para a influenza e que ainda não foram vacinadas contra o coronavírus. Nestas situações, deve-se agendar a vacina Influenza, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.



Em relação à contraindicação, a vacina não é recomendada para menores de 6 meses e pessoas com histórico de alergia grave a ovo. A vacinação será ministrada em dose única, e pode ser recebida com qualquer outra vacina do calendário de imunização. Para quem foi contaminado pelo coronavírus, deve-se aguardar 30 dias após início dos sintomas para receber a vacina da Influenza.



Vacinação Covid-19, locais e horários:



45 Unidades Básicas de Saúde: de 8h às 11h.

Departamento de Saúde do Idoso (DSI): 8h às 16h.

Sport Clube Juiz de Fora: 9h às 16h.



Vacinação Influenza, locais e horários:



45 Unidades Básicas de Saúde: de 13h às 16h, exceto às quintas, onde o atendimento será das 13h às 14.

Departamento de Saúde da Mulher da Criança e Adolescente (DSMCA): das 8h às 15h.



Público-alvo vacinação Covid-19:



Idosos de 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde (foco aplicação da segunda dose).



Público-alvo vacinação Influenza:



Entre os dias 12 de abril a 4 de maio:



Crianças menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias anos): vacinação do Departamento da Saúde da Mulher, Criança e Adolescennte, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Nas UBSs, o atendimento será das 13h às 16h, exceto às quintas, quando o atendimento será das 13h às 14h.



Gestantes e puérperas: vacinação do Departamento da Saúde da Mulher, Criança e Adolescennte, de segunda a sexta das 8h às 15h. Nas UBSs, o atendimento será das 13h às 16h, exceto às quintas, quando o atendimento será das 13h às 14h.



Trabalhadores da Saúde que atuam na linha de frente da assistência à saúde contra doenças respiratórias: em seus locais de trabalho, e nas UBSs o atendimento será das 13h às 16h, exceto às quintas, quando o atendimento será das 13h às 14h.



Na segunda etapa, entre os dias 11 de maio a 8 de junho:



Idosos com mais de 60 anos e professores da rede pública e privada: vacinação nas UBSs das 13h às 16h, exceto às quintas, quando o atendimento será das 13h às 14h.



Na terceira e última etapa, entre os dias 9 de junho a 9 de julho:



Pessoas com comorbidades (com indicação médica), caminhoneiros, Forças Armadas e de Segurança e Salvamento: vacinação nas UBSs das 13h às 16h, exceto às quintas, quando o atendimento será das 13h às 14h.





Confira os endereços de todas as UBSs com vacinação contra a Covid-19:



1. UBS Alto Grajaú Rua Doutor Leonel Jaguaribe, 178;

2. UBS Bairro Industrial Rua João Gualberto,110;

3. UBS Barreira do Triunfo Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº;

4. UBS Benfica Rua Guararapes, 106;

5. UBS Borboleta Rua Tenente Paulo Maria Delage, 229;

6. UBS Centro Sul Avenida Rio Branco, 3132;

7. UBS Cidade do Sol Rua Gustavo Capanema, 70;

8. UBS Dom Bosco Rua João Manata, 93;

9. UBS Esplanada Rua Bias Fortes, 74;

10.UBS Filgueiras Rua Orlando Riani, 2.200;

11.UBS Furtado de Menezes Rua Furtado de Menezes, 19 À;

12.UBS Grama Praça Áureo Carneiro s/n;

13.UBS Granjas Bethânia Rua Nove de Julho, 294;

14.UBS Ipiranga Rua Etiene Loures, 85;

15.UBS Jardim da Lua Rua Natalino José de Paula, 314;

16.UBS Jardim Esperança Rua Padre João Micheleto, 35;

17.UBS Jardim Natal Rua Tenente Lucas Drumond, 370;

18.UBS Joquei Clube I Rua Antonio Armando Pereira, 140;

19.UBS Joquei Clube II Rua Antonio Guimarães Peralva, 130;

20.UBS Linhares Rua Ministro Odilon Braga, s/nº;

21.UBS Marumbi Rua Barão do Retiro, 1.462;

22.UBS Milho Branco Rua Nicolau Schuery, s/nº;

23.UBS Monte Castelo Rua Doutor Oswaldo Mascarenhas, s/nº;

24.UBS Nossa Senhora Aparecida Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

25.UBS Nossa Senhora das Graças Rua Queluz 72;

26.UBS Nossa Senhora de Lourdes Rua Inácio Gama, 813;

27.UBS Nova Era Rua Guimarães Junior, 850;

28.UBS Parque Guarani Rua Sofia Rafael Zacarias, 685;

29.UBS Progresso Rua Jorge Knopp, 119;

30.UBS Retiro Rua Sebastião Cardoso, 41;

31.UBS Santa Cecília Rua Gabriel Rodrigues, 900;

32.UBS Santa Cruz Rua Doutor Antonio Mourão Guimarães, 245;

33.UBS Santa Efigênia Rua José Ferreira, 13;

34.UBS Santa Luzia Rua Torreões, s/nº;

35.UBS Santa Rita Rua José Vicente, 390;

36.UBS Santo Antônio Rua Pedro Trogo, 285;

37.UBS São Judas Tadeu Rua Ernesto Pancini, 446;

38.UBS São Pedro Rua Joáo Lourenço Kelmer, 1433;

39.UBS São Sebastião Rua Jorge Raimundo, 209;

40.UBS Teixeiras Rua Custódio Furtado de Souza, 131;

41.UBS Vale dos Bandeirantes Rua Laurindo Nocelli, 100;

42.UBS Vale Verde Rua Marciano Pinto, 685;

43.UBS Vila Esperança Rua Nova, 30;

44.UBS Vila Ideal Avenida Francisco Valadares, 1910;

45.UBS Vila Olavo Costa Rua Jacinto Marcelino, 16.