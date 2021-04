Covid-19: Juiz de Fora registra nove mortes pela doença

Ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes do SUS é de 96,20%

por Jorge Júnior - 13/04/2021

Juiz de Fora registrou, nesta terça-feira, 13 de abril, mais nove mortes por Covid-19. Segundo a Secretaria de Saúde (SS), as vítimas tinham entre 42 e 85 anos. Todas apresentavam comorbidades e os óbitos aconteceram entre sábado e esta terça.



Além disso, a cidade contabiliza 151 casos confirmados, 1.251 óbitos e 26.108 notificações positivas.



Até às 18h, a cidade tem 554 pacientes internados por Covid-19 e a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados a pacientes do SUS é de 96,20%

Óbito 1243 Masculino, 58 anos. Óbito em: 12/04/2021. Comorbidades: DCC, HAS, Obesidade

Óbito 1244 Masculino, 54 anos. Óbito em: 12/04/2021. Comorbidade: Doença hepática crônica

Óbito 1245 Masculino, 51 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: Doença hepática crônica, HAS

Óbito 1246 Feminino, 80 anos. Óbito em: 12/04/2021. Comorbidade: Ex tabagista

Óbito 1247 Feminino, 76 anos. Óbito em: 12/04/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1248 Feminino, 73 anos. Óbito em: 13/04/2021. Comorbidades: HAS, Obesidade

Óbito 1249 Masculino, 78 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: DM, HAS, CA próstata

Óbito 1250 Masculino, 85 anos. Óbito em: 10/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1251 Masculino, 42 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidades: DCC, Obesidade



Boletim de leitos - 13/04/2021



Hospitalização Covid: 554

Ocupação UTI SUS: 89,88%

Ocupação UTI Privado: 90,84%

Ocupação UTI Geral: 90,21%

Leitos ocupados Uti (Covid): 233

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 321

Ocupação UTI SUS (Covid): 96,20%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 85,71%

Enfermaria

UTI