Município vai seguir programa de retomada econômica Juiz de Fora pela Vida

Juiz de Fora registra mais dez mortes por Covid-19

da Redação - 15/04/2021 18:43

Juiz de Fora saiu da Onda Roxa do Programa Minas Consciente e avançou para a Onda Vermelha, seguindo as orientações do programa municipal de retomada econômica, o "Juiz de Fora pela Vida".

Em nota, a prefeita Margarida Salomão destacou que "conseguimos diminuir significativamente o número de novas contaminações. Isso confirma que, sim, o lockdown funciona. Pode ser um remédio amargo, que traz resultados no médio prazo, mas ele ainda é uma ferramenta útil, que deve constar em nosso horizonte de possibilidades".

Ainda haverá a divulgação de uma nota técnica discutindo de forma mais aprofundada a situação epidemiológica da cidade, desse modo confirmando os próximos passos que adotaremos.

A decisão foi tomada, após o Comitê Extraordinário Covid-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar a situação da pandemia no estado e definir que, a partir deste sábado, 17, as macrorregiões de Saúde Norte, Sul, Sudeste e Jequitinhonha e as microrregiões de Betim, Belo Horizonte/Nova Lima/Caeté, Vespasiano, Contagem, Curvelo e Manhuaçu poderão avançar para a onda vermelha do plano Minas Consciente.



Com a decisão, metade das macrorregiões do Estado ficará na onda vermelha, enquanto a outra metade segue na onda roxa, a mais restritiva do plano, por pelo menos mais uma semana. Triângulo do Norte, Triângulo Sul e Noroeste, que já estavam na onda vermelha desde a última segunda-feira (9/4), permanecem nesta fase.

“Obtivemos melhorias de indicadores, o que possibilitou as decisões técnicas por parte da Secretaria de Saúde. Mas é preciso lembrar que estamos longe de ter conforto. Ainda temos um sistema hospitalar sobrecarregado, os profissionais de Saúde estão cansados e as vagas são poucas. Por isso precisamos tomar todos os cuidados para evitar a transmissão do vírus. Dobramos o número de leitos de UTI e de Enfermaria em Minas Gerais, mas o aumento de casos nessa segunda onda exige toda cautela", afirma o governador Romeu Zema.

Na última semana, Minas Gerais registrou aumento de 4,01% no número de casos e 6,81% nos óbitos, o que justifica a progressão de onda apenas nas regiões que apresentaram melhores resultados na incidência da doença e também na ocupação dos leitos. A positividade da covid-19 está em 44% em todo o Estado.

Juiz de Fora registra mais dez mortes por Covid-19

Juiz de Fora registrou mais dez mortes por Covid-19 nesta quinta-feira, 15 de abril, segundo o boletim da Secretaria de Saúde, chegando a 1.268 Óbitos confirmados pela doença desde o início da pandemia. Além disso a cidade contabiliza 75.026 casos suspeitos e 26.473 confirmados.

Até às 18h06 o município tinha 536 pacientes internados em leitos de enfermaria e UTI. A taxa de ocupação de UTI do SUS está em 94,94%.

Óbito 1259 Feminino, 79 anos. Óbito em: 14/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1260 Masculino, 90 anos. Óbito em: 15/04/2021. Comorbidade: DNC

Óbito 1261 Feminino, 73 anos. Óbito em: 14/04/2021. Comorbidades: HAS, síndrome demencial

Óbito 1262 Masculino, 26 anos. Óbito em: 12/04/2021. Comorbidades: Obesidade, epilepsia

Óbito 1263 Masculino, 87 anos. Óbito em: 13/04/2021. Comorbidades: DCC, estenose aórtica grave, Marca-passo

Óbito 1264 Masculino, 81 anos. Óbito em: 31/03/2021. Sem comorbidades

Óbito 1265 Masculino, 76 anos. Óbito em: 13/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1266 Masculino, 79 anos. Óbito em: 28/03/2021. Comorbidade: Alzheimer

Óbito 1267 Feminino, 64 anos. Óbito em: 04/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, Obesidade

Óbito 1268 Feminino, 77 anos. Óbito em: 14/04/2021. Comorbidade: CA endométrio



Boletim de leitos - 15/04/2021

Hospitalização Covid: 536

Ocupação UTI SUS: 86,77%

Ocupação UTI Privado: 95,42%

Ocupação UTI Geral: 89,69%

Leitos ocupados Uti (Covid): 237

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 299

Ocupação UTI SUS (Covid): 94,94%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 78,35%