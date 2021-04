Juiz de Fora registra mais nove mortes por Covid-19

da Redação - 16/04/2021

Juiz de Fora confirmou mais 9 mortes e 162 casos confirmados no boletim diário da Covid-19 desta sexta-feira, 16 de abril. Ao todo, a cidade tem 1.277 óbitos e 26.635 notificações positivas.



Óbito 1269 Feminino, 80 anos. Óbito em: 14/04/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1270 Masculino, 60 anos. Óbito em: 15/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1271 Feminino, 67 anos. Óbito em: 15/04/2021. Comorbidades: HAS, Obesidade

Óbito 1272 Feminino, 67 anos. Óbito em: 15/04/2021. Comorbidade: DM, HAS, Obesidade

Óbito 1273 Masculino, 24 anos. Óbito em: 16/04/2021. Comorbidade: Obesidade

Óbito 1274 Feminino, 28 anos. Óbito em: 16/04/2021. Comorbidades: Asma, Obesidade

Óbito 1275 Masculino, 72 anos. Óbito em: 14/04/2021. Comorbidades: DCC, IAM

Óbito 1276 Masculino, 70 anos. Óbito em: 16/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1277 Masculino, 46 anos. Óbito em: 14/04/2021. Comorbidade: DCC



Boletim de leitos - 16/04/2021



Hospitalização Covid: 521

Ocupação UTI SUS: 86,77%

Ocupação UTI Privado: 96,95%

Ocupação UTI Geral: 90,21%

Leitos ocupados Uti (Covid): 230

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 291

Ocupação UTI SUS (Covid): 92,41%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 77,92%

Enfermagem

UTI