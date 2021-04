Paróquia Nossa Senhora do Rosário inicia campanha para reforma do telhado

A estrutura do templo está cedendo

da Redação - 19/04/2021 09:11

A Paróquia Nossa Senhora do Rosário, localizada no Bairro Granbery, em Juiz de Fora, iniciou uma campanha em prol da reforma do telhado de sua Igreja Matriz. Segundo vídeo divulgado nas redes sociais, essa estrutura do templo, que tem mais de 110 anos, está cedendo. Além disso, há infiltrações e goteiras e algumas madeiras estão infestadas de cupins.



Com a campanha, intitulada “Cobertos pelo amor de Maria”, a pretensão é retirar todas as telhas e trocar o madeiramento danificado. Os materiais que forem reaproveitados serão descupinizados e receberão um produto que impeça a proliferação dos insetos. Também há a intenção de repor e alinhar todas as telhas.

Os interessados em ajudar na reforma podem fazer doações em dinheiro na conta corrente da paróquia, através de depósitos ou da chave PIX 21.606.025/0032-0. As contribuições ainda podem ser deixadas na secretaria paroquial de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h. Outras informações pelo telefone (32) 3216-7177.



A Matriz Nossa Senhora do Rosário fica na Rua Santos Dumont, 215 – Granbery.



Dados bancários da paróquia:



Banco do Brasil

Agência: 0024-8

Conta corrente: 3309-x

CNPJ: 21.606.025/0032-0