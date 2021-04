Cirurgias eletivas continuam suspensas em Juiz de Fora

A exceção é aberta apenas para casos prioritários e cirurgias ambulatoriais

da Redação - 22/04/2021 08:09

O avanço para a Faixa Vermelha do Programa Juiz de Fora pela Vida trouxe reflexos para o setor de saúde, porém, as cirurgias eletivas continuam suspensas. A exceção é aberta apenas para casos prioritários e cirurgias ambulatoriais que não demandam leitos de internação. A decisão foi tomada para preservar a utilização dos kits de intubação, com distribuição escassa em todo país. Os demais procedimentos que dependem de sedação serão avaliados caso a caso.

A assistência ambulatorial do nível secundário, que engloba especialidades além de exames de apoio e diagnóstico, foi retomada, porém, com as restrições próprias da faixa vermelha. Assim, estão previstas escalas reduzidas de consultas e exames em hospitais e clínicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é evitar aglomerações e reduzir o risco de contaminação.

O gerente do Departamento de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde, Sydney Castro dos Reis, enfatiza que todos os cuidados com a prevenção da Covid-19 devem ser mantidos, referindo-se ao distanciamento social, ao uso de máscara e álcool em gel. Ele pondera que o momento é crítico e exige cuidados.