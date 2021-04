Juiz de Fora confirma mais 13 mortes por Covid-19

da Redação - 22/04/2021

A Prefeitura de Juiz de Fora confirmou nesta quinta-feira, 22 de abril, mais 265 novos casos confirmados de Covid-19 e 13 mortes, totalizando 1.334 óbitos. Além disso, a cidade tem desde o início da pandemia, 76.354 casos suspeitos e 27.673 casos positivos.



Óbito 1322 Masculino, 59 anos. Óbito em: 20/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1323 Feminino, 95 anos. Óbito em: 01/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1324 Masculino, 83 anos. Óbito em: 21/04/2021. Comorbidades: Parkinson, Hipotireoidismo

Óbito 1325 Feminino, 78 anos. Óbito em: 20/04/2021. Comorbidade: Tabagista

Óbito 1326 Feminino, 63 anos. Óbito em: 20/04/2021. Comorbidades: DCC, Doença renal crônica, HAS

Óbito 1327 Masculino, 52 anos. Óbito em: 21/04/2021. Comorbidades: DM, HAS, Esquizofrenia

Óbito 1328 Masculino, 65 anos. Óbito em: 20/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1329 Feminino, 85 anos. Óbito em: 05/03/2021. Comorbidades: DNC, HAS

Óbito 1330 Feminino, 67 anos. Óbito em: 03/04/2021. Comorbidade: paciente psiquiátrica

Óbito 1331 Masculino, 93 anos. Óbito em: 27/01/2021. Comorbidades: DCC, DPOC, HAS, Anemia

1332 Feminino, 93 anos. Óbito em: 20/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1333 Masculino, 87 anos. Óbito em: 21/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, DNC

Óbito 1334 Masculino, 59 anos. Óbito em: 22/04/2021. Comorbidade: DCC



Boletim de leitos - 22/04/2021



Hospitalização Covid: 483

Ocupação UTI SUS: 86,52%

Ocupação UTI Privado: 93,39%

Ocupação UTI Geral: 88,66%

Leitos ocupados Uti (Covid): 218

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 265

Ocupação UTI SUS (Covid): 88,69%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 67,10%