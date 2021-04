Prefeitura autoriza consumo de bebidas alcoólicas entre 12h e 16h

Cursos livres também estão permitidos na Faixa Vermelha

da Redação - 24/04/2021 08:18

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nesta sexta-feira, 23, ajustes na Faixa Vermelha do Programa Municipal de enfrentamento à Covid-19, “Juiz de Fora pela Vida”. Em publicação no portal do programa, foram revogadas as Notas Técnicas 1 e 2, do último final de semana.

O coordenador do Fórum, Ignacio Delgado, explica que os ajustes foram realizados em diálogo com os setores, avaliados pela Coordenação do Fórum e pelo Gabinete de Crise, "buscando mitigar os impactos das medidas restritivas nas atividades mais atingidas, preservando, contudo, condições seguras para o enfrentamento da pandemia, de modo a avançar progressiva e responsavelmente na retomada de tais atividades."

Confira o que muda:

Cursos livres: fica permitido o funcionamento dos cursos livres na Faixa Vermelha, exclusivamente para adultos maiores de 18 anos, somente um aluno por aula, com horário agendado.

Restaurantes e praças de alimentação em geral: fica autorizado o consumo de bebidas alcoólicas, entre 12 e 16 horas, todos os dias.

Indústrias: fica permitido o funcionamento nos seguintes horários:

Confecções: das 7h às 17h

Panificação: das 6h às 24h

Mobiliário: das 6h às 16h

Demais indústrias: livre.

Educação: o funcionamento, calendário e protocolos serão definidos a partir dos resultados do Grupo de Trabalho (GT) para encaminhamentos relativos à situação da educação no âmbito do município de Juiz de Fora.

Fica, ainda, autorizada a retomada das atividades práticas de estágio curricular obrigatório e internato dos cursos de nível técnico e superior nas áreas de Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Odontologia.

Proibido o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos

A nota técnica 3 reforça, ainda, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e privados abertos e de circulação pública, durante a Faixa Vermelha.