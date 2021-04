Juiz de Fora tem 23 novas mortes por Covid-19, segundo boletim

por Jorge Júnior - 26/04/2021 19:21

Após não ter divulgado atualizações durante o fim de semana, a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora informou que a cidade teve 23 mortes e 520 casos confirmados no boletim diário da Covid-19 desta segunda-feira, 26 de abril. Ao todo, são 1.372 óbitos e 28.444 notificações positivas, além de 77.003 casos suspeitos.



Óbito 1350 Masculino, 79 anos. Óbito em: 24/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS

Óbito 1351 Feminino, 72 anos. Óbito em: 25/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, Hipotireoidismo

Óbito 1352 Masculino, 55 anos. Óbito em: 25/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1353 Masculino, 76 anos. Óbito em: 23/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1354 Feminino, 59 anos. Óbito em: 23/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1355 Masculino, 66 anos. Óbito em: 23/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1356 Masculino, 68 anos. Óbito em: 24/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS

Óbito 1357 Masculino, 59 anos. Óbito em: 26/04/2021. Comorbidade: Tabagista

Óbito 1358 Masculino, 52 anos. Óbito em: 23/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1359 Masculino, 73 anos. Óbito em: 23/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1360 Masculino, 73 anos. Óbito em: 24/04/2021. Comorbidades: DCC, Asma, Obesidade

Óbito 1361 Masculino, 75 anos. Óbito em: 24/04/2021. Comorbidades: DCC, Doença renal crônica, Ex tabagista, Nefrectomia parcial

Óbito 1362 Feminino, 70 anos. Óbito em: 14/03/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1363 Feminino, 70 anos. Óbito em: 19/03/2021. Comorbidades: DM, HAS

Óbito 1364 Masculino, 67 anos. Óbito em: 23/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1365 Feminino, 50 anos. Óbito em: 25/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1366 Masculino, 70 anos. Óbito em: 25/04/2021. Comorbidade: Insuficiência venosa periférica

Óbito 1367 Masculino, 67 anos. Óbito em: 23/04/2021. Comorbidade: DM

Óbito 1368 Masculino, 76 anos. Óbito em: 23/04/2021. Comorbidades: DM, HAS, Doença diverticular

Óbito 1369 Feminino, 78 anos. Óbito em: 25/04/2021. Comorbidade: HAS

Óbito 1370 Masculino, 53 anos. Óbito em: 24/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1371 Feminino, 80 anos. Óbito em: 24/04/2021. Comorbidades: DNC, Doença renal crônica, DM, HAS, Obesidade

Óbito 1372 Feminino, 65 anos. Óbito em: 25/04/2021. Comorbidades: DM, HAS, Obesidade

Boletim de leitos - 26/04/2021

Hospitalização Covid: 481

Ocupação UTI SUS: 84,64%

Ocupação UTI Privado: 96,69%

Ocupação UTI Geral: 88,40%

Leitos ocupados Uti (Covid): 219

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 262

Ocupação UTI SUS (Covid): 87,50%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 62,77%