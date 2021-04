Covid-19: Juiz de Fora tem mais 21 novas mortes

Ao todo, são 1.393 óbitos e 28.674 notificações positivas

da Redação - 27/04/2021

A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora informou que a cidade teve 21 mortes e 230 casos confirmados no boletim diário da Covid-19 desta terça-feira, 27 de abril. Ao todo, são 1.393 óbitos e 28.674 notificações positivas, além de 77.275 casos suspeitos.



Óbito 1373 Masculino, 71 anos. Óbito em: 27/04/2021. Comorbidades: DCC, Obesidade

Óbito 1374 Masculino, 73 anos. Óbito em: 26/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1375 Feminino, 71 anos. Óbito em: 24/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1376 Feminino, 79 anos. Óbito em: 26/04/2021. Comorbidades: Asma, HAS, Dislepidemia

Óbito 1377 Masculino, 85 anos. Óbito em: 26/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS, AVE prévio

Óbito 1378 Masculino, 65 anos. Óbito em: 26/04/2021. Comorbidade: Mieloma múltiplo

Óbito 1379 Feminino, 37 anos. Óbito em: 26/04/2021. Comorbidade: Obesidade

Óbito 1380 Masculino, 24 anos. Óbito em: 26/04/2021. Comorbidades: Asma, HAS

Óbito 1381 Feminino, 41 anos. Óbito em: 26/04/2021. Comorbidades: Doença renal crônica, DM

Óbito 1382 Feminino, 62 anos. Óbito em: 27/04/2021. Comorbidade: DM

Óbito 1383 Masculino, 72 anos. Óbito em: 14/04/2021. Comorbidades: DCC, Obesidade

Óbito 1384 Feminino, 56 anos. Óbito em: 27/04/2021. Comorbidades: DCC, DM, Doença renal crônica

Óbito 1385 Masculino, 55 anos. Óbito em: 24/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1386 José de Souza, 76 anos. Óbito em: 11/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1387 Masculino, 79 anos. Óbito em: 25/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1388 Feminino, 71 anos. Óbito em: 27/04/2021. Comorbidade: DCC

Óbito 1389 Feminino, 69 anos. Óbito em: 27/04/2021. Comorbidades: DCC, Obesidade, HAS

Óbito 1390 Masculino, 74 anos. Óbito em: 27/04/2021. Comorbidades: Doença renal crônica, DM

Óbito 1391 Masculino, 78 anos. Óbito em: 27/04/2021. Comorbidades: DCC, Hipotireoidismo, Doença hematológica crônica

Óbito 1392 Masculino, 77 anos. Óbito em: 27/04/2021. Comorbidades: DCC, Doença hepática crônica, DM, Doença renal crônica

Óbito 1393 Masculino, 68 anos. Óbito em: 25/04/2021. Comorbidades: HAS, DPOC, Tabagista

Boletim de leitos - 27/04/2021

Hospitalização Covid: 444

Ocupação UTI SUS: 86,52%

Ocupação UTI Privado: 90,08%

Ocupação UTI Geral: 87,63%

Leitos ocupados Uti (Covid): 207

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 237

Ocupação UTI SUS (Covid): 88,10%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 59,74%