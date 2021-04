Drive thru na UFJF vacina idosos com mais de 60 anos

No último sábado, 24, 1.098 pessoas foram imunizadas no campus universitário

por Jorge Júnior - 27/04/2021 09:02

Idosos com mais de 60 anos poderão ser vacinados no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) entre os dias 28 de abril e 1º de maio.

Na quarta-feira, 28, o público-alvo será os cidadãos com mais de 61 anos que ainda não receberam a primeira dose do imunizante. Já nos demais dias, a campanha de vacinação será ampliada para pessoas com mais de 60 anos. Além desses grupos, também será aplicada a segunda dose da vacina para os idosos que já receberam a primeira.

A modalidade drive-thru – vacinação dentro dos automóveis – acontece das 9h às 16h, no estacionamento da Faculdade de Educação (Faced). A ação é uma parceria entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e a UFJF. Apenas residentes no município podem participar da iniciativa.

De acordo com o coordenador do curso de Enfermagem, Thiago César Nascimento, a estrutura montada no estacionamento da Faced, conta com três tendas e têm a capacidade de atender até 28 veículos, o que proporciona uma celeridade no processo de vacinação. “Além disso, mobilizamos cerca de 60 profissionais, entre eles docentes, técnico-administrativos em Educação (TAEs), estudantes, terceirizados e vigilância com o objetivo de dar tranquilidade no espaço onde ocorre a ação.”

Nascimento reforça que a participação da UFJF na campanha de vacinação contra a Covid-19 vem a se somar às diversas outras ações de enfrentamento à pandemia firmadas em convênio entre a Universidade e a Prefeitura de Juiz de Fora. “A UFJF atua de forma cooperativa no processo de vacinação, cuja gestão do cuidado à vacina fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. É importante ressaltar que o Plano Nacional de Imunização (PNI) sempre atendeu toda a necessidade de vacinação no Brasil, já foi reconhecido mundialmente e considerado um dos maiores programas de imunização. Neste sentido, diante desse compromisso de cooperação estabelecido, nossa equipe está preparada para contribuir para o processo de imunização do município com disposição, desprendimento, profissionalismo, transparência e, principalmente, imparcialidade.”

Procedimentos

O procedimento para a vacinação dos idosos com 62 anos ou mais é o mesmo realizado nos drive-thru anteriores. É necessário que seja feito o pré-cadastro, exclusivamente, no site da PJF e também é importante que o idoso ou acompanhante apresente o formulário para vacinação já preenchido e impresso, deixando em branco apenas o campo “Estabelecimento de Saúde”.

Os idosos devem apresentar, ainda, cópia da identidade com foto e o comprovante de residência. Caso o comprovante não esteja em nome do idoso, será necessária uma declaração por escrito do titular da residência, confirmando que a pessoa a ser imunizada reside no local. Em relação à vestimenta, para agilizar o ato de vacinação, é recomendável que todos compareçam com roupas que permitam a exposição do braço de forma facilitada.

Segunda dose

Para o recebimento da segunda dose, é obrigatório levar o cartão de vacinação entregue no dia do recebimento da primeira dose. O cartão é um documento que deve ser guardado pela população, pois contém as informações fundamentais sobre a vacina aplicada, a data da aplicação e quem foi o aplicador.

As pessoas que tomaram a vacina da Influenza nos últimos 14 dias devem aguardar o intervalo preconizado entre as duas antes de receberem a aplicação dos imunizantes contra a Covid-19.

Mais de mil vacinados

No último sábado, 24, 1.098 pessoas foram imunizadas no campus universitário. Segundo o balanço realizado pela Prefeitura e pela UFJF, 342 idosos tomaram a primeira dose do imunizante. Em contrapartida, outros 756 cidadãos receberam a segunda dose da vacina. O número total de juiz-foranos vacinados pode ser conferido no vacinômetro da PJF.

Ação conjunta

A ação é fruto da colaboração estabelecida entre a Universidade e a Prefeitura. Na UFJF, a campanha, integrada à Pró-reitoria de Extensão (Proex), é denominada “Juntos contra a Covid-19”. A equipe de Enfermagem para aplicação das doses é composta por mais de 30 integrantes, entre eles professores, estagiários do curso de Enfermagem que já atuam nas UBS, técnico-administrativos em educação (TAEs) em Enfermagem da UFJF e do Hospital Universitário (HU/Ebserh), e residentes em Enfermagem. A equipe conta, ainda, com a colaboração de professores da Faculdade de Fisioterapia e Odontologia da UFJF. A iniciativa será acompanhada pela Polícia Militar (PM) e pela Guarda Municipal.