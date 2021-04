Juiz de Fora recebe mais 12.075 doses de vacina contra a Covid-19

Desse montante, 9.625 doses são da AstraZeneca

da Redação - 28/04/2021 07:44

Juiz de Fora recebeu, nesta terça-feira, 27, da Superintendência Regional de Saúde (SRS-JF), o décimo terceiro carregamento de vacinas contra o coronavírus com 12.075 imunizantes. Desse montante, 9.625 doses são da AstraZeneca e serão usadas para primeira dose; e 2.450 são da Coronavac e serão utilizadas para a segunda dose.



Os imunobiológicos serão utilizados para aplicação da primeira dose em idosos com idades entre 60 e 64 anos e para as forças de segurança, salvamento e forças armadas . Já as doses de Coronavac servirão para a complementação do esquema de vacinação com a segunda dose dos vacinados com as remessas anteriores.

Nesta semana, a cidade dá prosseguimento ao calendário de imunização dos idosos que se encerra no sábado com a imunização de pessoas com 60 anos ou mais. De quarta a sábado, a vacinação tem o reforço do drive-thru disponível no Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), das 9h às 16h.

Confira o cronograma de Vacinação

Quarta-feira, 28 de abril. Vacinação de idosos com 61 anos ou mais, em uma das 46 UBSs, das 8h às 11h; no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 16h, no Sport Club Juiz de Fora, das 8h às 16h e no drive thru da UFJF das 9h às 16h. Pessoas nascidas de julho a dezembro.



Quinta-feira, 29 de abril. Vacinação de idosos com 60 anos ou mais, em uma das 46 UBSs, das 8h às 11h; no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 16h; no Sport Club Juiz de Fora, das 8h às 16h e no drive thru da UFJF, das 9h às 16h. Pessoas nascidas de janeiro a junho.



Sexta, 30 de abril. Vacinação de idosos com 60 anos ou mais, em uma das 46 UBSs, das 8h às 11h; no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 16h; e no Sport Club Juiz de Fora, das 8h às 16h e no drive thru da UFJF, das 9h às 16h. Pessoas nascidas de julho a dezembro.



Sábado, 1º de abril. Vacinação dos idosos com 60 anos ou mais no Sport Club Juiz de Fora, das 8h às 16h, e no drive thru da UFJF, das 9h às 16h.



Endereço dos postos de vacinação e horários de atendimento:



O horário de funcionamento das UBSs é das 8h às 11h.

O horário de funcionamento do Departamento de Saúde do Idoso (DSI) é das 8h às 16h.

O horário de funcionamento do Sport Club JF é das 8h às 16h.

O horário de funcionamento do drive-thru da UFJF é das 9h às 16h.



Confira os endereços de todas as UBSs com vacinação contra a Covid-19:C

1. UBS Alto Grajaú, Rua Doutor Leonel Jaguaribe, 178;

2. UBS Bairro Industrial, Rua João Gualberto,110;

3. UBS Barreira do Triunfo, Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº;

4. UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

5. UBS Borboleta, Rua Tenente Paulo Maria Delage, 229;

6. UBS Centro Sul, Avenida Rio Branco, 3132;

7. UBS Cidade do Sol, Rua Gustavo Capanema, 70;

8. UBS Dom Bosco, Rua João Manata, 93;

9. UBS Esplanada, Rua Bias Fortes, 74;

10.UBS Filgueiras, Rua Orlando Riani, 2.200;

11.UBS Furtado de Menezes, Rua Furtado de Menezes, 19 À;

12.UBS Grama, Praça Áureo Carneiro s/n;

13.UBS Granjas Bethânia, Rua Nove de Julho, 294;

14.UBS Ipiranga, Rua Etiene Loures, 85;

15.UBS Jardim da Lua, Rua Natalino José de Paula, 314;

16.UBS Jardim Esperança, Rua Padre João Micheleto, 35;

17.UBS Jardim Natal, Rua Tenente Lucas Drumond, 370;

18.UBS Joquei Clube I, Rua Antonio Armando Pereira, 140;

19.UBS Joquei Clube II, Rua Antonio Guimarães Peralva, 130;

20.UBS Linhares, Rua Ministro Odilon Braga, s/nº;

21.UBS Marumbi, Rua Barão do Retiro, 1.462;

22.UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº;

23.UBS Monte Castelo, Rua Doutor Oswaldo Mascarenhas, s/nº;

24.UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

25.UBS Nossa Senhora das Graça, Rua Queluz 72;

26.UBS Nossa Senhora de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

27.UBS Nova Era, Rua Guimarães Junior, 850;

28.UBS Parque Guarani, Rua Sofia Rafael Zacarias, 685;

29.UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, 119;

30.UBS Retiro Rua; Sebastião Cardoso, 41;

31.UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, 900;

32.UBS Santa Cruz; Rua Doutor Antonio Mourão Guimarães, 245;

33.UBS Santa Efigênia; Rua José Ferreira, 13;

34.UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº;

35.UBS Santa Rita, Rua José Vicente, 390;

36.UBS Santo Antônio, Rua Pedro Trogo, 285;

37.UBS Santos Dumont, Rua Alvaro José Rodrigues, 25;

38.UBS São Judas Tadeu, Rua Ernesto Pancini, 446;

39.UBS São Pedro, Rua Joáo Lourenço Kelmer, 1433;

40.UBS São Sebastião, Rua Jorge Raimundo, 209;

41.UBS Teixeiras, Rua Custódio Furtado de Souza, 131;

42.UBS Vale dos Bandeirantes, Rua Laurindo Nocelli, 100;

43.UBS Vale Verde, Rua Marciano Pinto, 685;

44.UBS Vila Esperança, Rua Nova, 30;

45.UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1910;

46.UBS Vila Olavo Costa; Rua Jacinto Marcelino, 16;