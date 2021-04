Juiz de Fora registra seis mortes por Covid-19

Atualmente, 432 pessoas estão internadas pela doença na cidade

da Redação - 28/04/2021 18:27

Juiz de Fora registrou seis mortes por Covid-19, segundo o boletim da Secretaria de Saúde desta quarta-feira, 28 de abril. Ao todo, são 1.399 óbitos e 28.986 notificações positivas, além de 77.774 casos suspeitos. Atualmente, 432 pessoas estão internadas pela doença na cidade. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS é de 85,02%.



Óbito 1394 Feminino, 66 anos. Óbito em: 28/04/2021. Comorbidades: DM, HAS, Ex tabagista, Nefrolitíase

Óbito 1395 Masculino, 38 anos. Óbito em: 27/04/2021. Sem comorbidades

Óbito 1396 Masculino, 60 anos. Óbito em: 27/04/2021. Comorbidades: DCC, DM

Óbito 1397 Masculino, 60 anos. Óbito em: 28/04/2021. Comorbidades: DCC, DNC

Óbito 1398 Masculino, 68 anos. Óbito em: 28/04/2021. Comorbidades: DCC, HAS

Óbito 1399 Masculino, 62 anos. Óbito em: 12/04/2021. Comorbidade: DCC

Boletim de leitos - 28/04/2021

Hospitalização Covid: 432

Ocupação UTI SUS: 85,02%

Ocupação UTI Privado: 95,04%

Ocupação UTI Geral: 88,14%

Leitos ocupados Uti (Covid): 209

Leitos ocupados enfermaria (Covid): 223

Ocupação UTI SUS (Covid): 86,90%

Ocupação enfermaria SUS (Covid): 55,41%

UTI

Enfermaria