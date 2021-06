PJF pré-cadastra maiores de 18 anos para vacinação contra Covid a partir das 18h

da Redação - 25/06/2021

Nesta sexta-feira, 25, às 18h, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) começa a realizar o pré-cadastro para toda a população da cidade com 18 anos ou mais. O procedimento deve ser realizado exclusivamente no site da PJF. É disponibilizado um formulário no qual devem ser inseridos nome, CPF, data de nascimento, sexo, telefone e idade. O pré-cadastro não é um sistema de agendamento, pois tem o objetivo de agilizar o atendimento nos locais de vacinação e evitar aglomerações na aplicação das vacinas. A Secretaria de Saúde (SS) pede para que todos e todas façam o pré-cadastro, e esclarece que o calendário para esse público será divulgado, mediante o envio de vacinas por parte do Governo do Estado.



Os calendários publicados anteriormente pela SS continuam os mesmos, sem sofrer alterações. A vacinação de idosos, pessoas com 52 anos ou mais, grávidas, puérperas (mulheres no pós-parto até 45 dias) e lactantes com até 6 meses, continua normalmente nos postos de vacinação, uma vez que a campanha para estes públicos é contínua.