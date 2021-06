Veja como fica a imunização contra a Influenza nesta semana em Juiz de Fora

Além das 38 UBSs, os idosos com 60 anos ou mais podem ser vacinados no Departamento de Saúde do Idoso

da Redação - 29/06/2021 07:58

A vacinação contra a Influenza, nesta terça, 29, acontece em 38 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) espalhadas por todas as regiões da cidade, entre 13h e 16h. Na quarta e na sexta-feira desta semana a imunização ocorre nos mesmos locais e horários, enquanto na quinta-feira a aplicação de vacinas acontece apenas das 13h às 14h, nas mesmas 38 UBSs. A campanha de imunização realizada pela Secretária de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), em sua terceira etapa, contempla diversos grupos, como idosos com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, grávidas, puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias), trabalhadores da educação na ativa nas redes pública e privada, caminhoneiros, membros das Forças Armadas, membros das Forças de Segurança e Salvamento, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades e trabalhadores do transporte coletivo.



Além das 38 UBSs, os idosos com 60 anos ou mais podem ser vacinados no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 16h, enquanto crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, grávidas e puérperas (mulheres em pós-parto de até 45 dias) têm a possibilidade de serem imunizadas no Departamento de Saúde da Mulher da Criança e Adolescente (DSMCA), das 8h às 14h. Os endereços e horários de vacinação destes e dos demais públicos-alvo da campanha podem ser vistos de forma detalhada no fim do texto.



A vacina oferecida é a trivalente, capaz de proteger contra os três principais tipos de vírus em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A imunização previne complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga viral da doença, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.



Fique atento



Como a campanha contra o Influenza está ocorrendo paralela à campanha de combate à Covid-19, a Vigilância Epidemiológica pede para as pessoas já imunizadas levarem o cartão de vacinação da Covid-19. É preciso um intervalo de, pelo menos, 14 dias entre a aplicação de uma e da outra vacina. É importante que quem foi vacinado contra Covid-19 apresente o cartão no momento de receber a vacina contra a Influenza. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber o imunizante.



Confira os locais e horários de vacinação para cada grupo nesta terça:



Crianças de 6 meses a 6 anos incompletos:

Terça, dia 29 - no DSMCA, das 8h às 14h, e em 38 UBSs, das 13 às 16h

Quarta, dia 30 - no DSMCA, das 8h às 14h, e em 38 UBSs, das 13 às 16h

Quinta, dia 1º - no DSMCA, das 8h às 14h, e em 38 UBSs, das 13 às 13h

Sexta, dia 2 - no DSMCA, das 8h às 14h, e em 38 UBSs, das 13 às 16h



Grávidas e puérperas:

Terça, dia 29 - No DSMCA, das 8h às 14h, e em 38 UBSs, das 13 às 16h

Quarta, dia 30 - No DSMCA, das 8h às 14h, e em 38 UBSs, das 13 às 16h

Quinta, dia 1º - No DSMCA, das 8h às 14h, e em 38 UBSs, das 13 às 13h

Sexta, dia 2 - No DSMCA, das 8h às 14h, e em 38 UBSs, das 13 às 16h



Idosos de 60 anos ou mais:

Terça, dia 29 - No DSI, 8h às 16h, e em 38 UBS, das 13h às 16h.

Quarta, dia 30 - No DSI, 8h às 16h, e em 38 UBS, das 13h às 16h.

Quinta, dia 1º - No DSI, 8h às 16h, e em 38 UBS, das 13h às 13h.

Sexta, dia 2 - No DSI, 8h às 16h, e em 38 UBS, das 13h às 16h.



Os seguintes grupos são vacinados exclusivamente nas 38 UBSs:



Caminhoneiros

Membros das Forças Armadas

Membros das Forças de Segurança e Salvamento

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Trabalhadores do transporte coletivo

Trabalhadores da educação na ativa das redes pública e privada



Confira os endereços dos locais de vacinação nesta quinta-feira, 17



Departamento de Saúde do Idoso

Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery



Departamento De Saúde da Mulher da Criança e Adolescente (DSMCA)

Rua são Sebastião, 772, Centro



38 UBSs:

UBS Alto Grajaú, Rua Doutor Leonel Jaguaribe, 178;

UBS Bairro Industrial, Rua João Gualberto,110;

UBS Barreira do Triunfo, Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº;

UBS Borboleta, Rua Tenente Paulo Maria Delage, 229;

UBS Cidade do Sol, Rua Gustavo Capanema, 70;

UBS Dom Bosco, Rua João Manata, 93;

UBS Esplanada, Rua Bias Fortes, 74;

UBS Filgueiras, Rua Orlando Riani, 2.200;

UBS Furtado de Menezes, Rua Furtado de Menezes, 19 À;

UBS Grama, Praça Áureo Carneiro s/n;

UBS Granjas Bethânia, Rua Nove de Julho, 294;

UBS Ipiranga, Rua Etiene Loures, 85;

UBS Jardim da Lua, Rua Natalino José de Paula, 314;

UBS Jardim Esperança, Rua Padre João Micheleto, 35;

UBS Jardim Natal, Rua Tenente Lucas Drumond, 370;

UBS Joquei Clube I, Rua Antonio Armando Pereira, 140;

UBS Joquei Clube II, Rua Antônio Guimarães Peralva, 130;

UBS Linhares, Rua Ministro Odilon Braga, s/nº;

UBS Marumbi, Rua Barão do Retiro, 1.462;

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº;

UBS Monte Castelo, Rua Doutor Oswaldo Mascarenhas, s/nº;

UBS Nova Era, Rua Guimarães Júnior, 850;

UBS Parque Guarani, Rua Sofia Rafael Zacarias, 685;

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, 119;

UBS Retiro Rua, Sebastião Cardoso, 41;

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, 900;

UBS Santa Cruz, Rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, 245;

UBS Santa Efigênia, Rua José Ferreira, 13;

UBS Santa Rita, Rua José Vicente, 390;

UBS Santo Antônio, Rua Pedro Trogo, 285;

UBS Santos Dumont, Rua Álvaro José Rodrigues, 25;

UBS São Judas Tadeu, Rua Ernesto Pancini, 446;UBS São Sebastião, Rua Jorge Raimundo, 209;

UBS Teixeiras, Rua Custódio Furtado de Souza, 131;

UBS Vale dos Bandeirantes Rua Laurindo Nocelli, 100;

UBS Vale Verde, Rua Marciano Pinto, 685;

UBS Vila Esperança, Rua Nova, 30;

UBS Vila Olavo Costa, Rua Jacinto Marcelino, 16.