Vacinação contra Covid-19 segue em diversos pontos de JF no próximo sábado

Todos os que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira

da Redação - 02/07/2021 14:26

Pessoas com 46 anos ou mais podem ser vacinadas no drive-thru da UFJF, no Sport Club, PAM Marechal e Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 13h, neste sábado, 3. Já a repescagem para pessoas com comorbidades de 18 e 19 anos acontece exclusivamente no Sport Club. A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) dá sequência, ainda, à vacinação de grávidas, puérperas e de lactantes em até 6 meses de pós-parto. A segunda dose segue sendo aplicada no sábado normalmente nestes quatro postos de vacinação.

Grávidas, puérperas (mulheres no pós-parto até 45 dias) e lactantes (mulheres que amamentam) com até seis meses de pós-parto, todas elas com 18 anos ou mais, recebem a dose do imunizante no DSI, PAM Marechal, Sport Club e drive-thru da UFJF. A vacinação desses grupos segue nas próximas semanas, uma vez que a vacinação para esse público é contínua. Os endereços e horários de vacinação destes e dos demais públicos-alvo da campanha podem ser vistos de forma detalhada no fim do texto.

Fique atento

Todos os que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Deve-se ter atenção à data de retorno no cartão, pois não são aplicadas vacinas antes do prazo estipulado no mesmo. Além do cartão, precisa ser apresentado documento original com foto, como o documento de identidade ou a carteira de motorista. A documentação necessária para cada um dos grupos está disponível no site da PJF.

Quem se vacinou contra a Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 14 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a Influenza para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.

Segundas doses

Aqueles que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Deve-se ter atenção à data de retorno no cartão, pois não são aplicadas vacinas antes do prazo estipulado no mesmo. Além do cartão, precisa ser apresentado documento original com foto, como o documento de identidade ou a carteira de motorista.

Confira como funciona a vacinação neste sábado, 3



Pessoas com 46 anos ou mais

Sport Club, DSI, Pam Marechal e Drive-Thru da UFJF, todos das 8h às 13h.

Repescagem para pessoas com comorbidade ou deficiência permanente de 18 ou 19 anos

Sport Club, das 8 às 13h.

Grávidas, puérperas (mulheres em até 45 de pós-parto) e lactantes com até 6 meses de pós-parto

Sport Club, DSI, Pam Marechal e drive-thru da UFJF, todos das 8h às 13h.





Confira os Endereços dos locais de vacinação

Departamento de Saúde do Idoso

Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery



Drive-Thru da UFJF

Campus da UFJF, estacionamento da Faculdade de Educação (Faced)



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro



PAM Marechal

R. Mal. Deodoro, 496, Centro

Com informações da PJF