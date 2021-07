Calendário divulgado pela PJF contempla pessoas de 46 a 30 anos neste mês de julho

O detalhamento dos horários e locais de vacinação por faixa etária serão divulgados semanalmente

da Redação - 03/07/2021 08:00

A vacinação contra a Covid-19 segue avançando em Juiz de Fora. Até o fim deste mês de julho todas as pessoas que residem na cidade e que tenham até 30 anos ou mais vão poder receber a vacina contra o coronavírus. O novo calendário da campanha de imunização realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) já tem definida a vacinação por faixas etárias das pessoas de 46 anos ou mais, que são vacinadas neste sábado, 3, até daquelas de 30 anos, que recebem a primeira dose no dia 29 deste mês.

As pessoas que tenham idade superior à do calendário do dia e que não tenham recebido a dose anteriormente podem procurar pelo imunizante nos diversos pontos de vacinação espalhados pela cidade. O detalhamento dos horários e locais de vacinação por faixa etária serão divulgados semanalmente. A aplicação de segundas doses seguirá acontecendo normalmente, assim como terá sequência a vacinação destinadas às grávidas, puérperas (mulheres em até 45 dias de pós parto) e lactantes (mulheres que amamentam) com até 6 meses de pós-parto.

Confira o calendário de vacinação por faixa etária:



Sábado, 3 de julho: pessoas com 46 anos ou mais

Segunda-feira, 5 de julho: pessoas com 45 anos ou mais

Terça-feira, 6 de julho: pessoas com 44 anos ou mais

quarta-feira, 7 de julho: pessoas com 43 anos ou mais

quinta-feira, 8 de julho: pessoas com 42 anos ou mais

sexta-feira, 9 de julho: pessoas com 41 anos ou mais

Sábado, 10 de julho: pessoas com 40 anos ou mais



Novo calendário divulgado nesta sexta-feira, que se inicia no dia 12 de julho:



segunda-feira, 12 de julho: pessoas com 39 anos nascidas de janeiro a junho

terça-feira, 13 de julho: pessoas com 39 nascidas de julho a dezembro

quarta-feira, 14 de julho: pessoas com 38 anos nascidas de janeiro a junho

quinta-feira, 15 de julho: pessoas com 38 nascidas de julho a dezembro

sexta-feira, 16 de julho: pessoas com 37 anos nascidas de janeiro a junho

sábado, 17 de julho: pessoas com 37 nascidas de julho a dezembro



segunda-feira, 19 de julho: pessoas com 36 anos nascidas de janeiro a junho

terça-feira, 20 de julho: pessoas com 36 nascidas de julho a dezembro

quarta-feira, 21 de julho: pessoas com 35 anos nascidas de janeiro a junho

quinta-feira, 22 de julho: pessoas com 35 nascidas de julho a dezembro

sexta-feira, 23 de julho: pessoas com 34 anos nascidas de janeiro a junho

sábado, 24 de julho: pessoas com 34 nascidas de julho a dezembro



segunda-feira, 26 de julho: pessoas com 33 anos

terça-feira, 27 de julho: pessoas com 32 anos

quarta-feira, 28 de julho: pessoas com 31

quinta-feira, 29 de julho: pessoas com 30 anos

Com informações da PJF