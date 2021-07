Vacinação contra Influenza chega a toda população nesta semana

Quem quiser receber o imunizante pode buscá-lo nas UBSs da cidade

da Redação - 05/07/2021 09:51

Em sua última fase, a campanha de imunização contra a Influenza, realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), contemplará todas as pessoas acima de 6 meses de idade que desejem ser vacinadas. Quem quiser receber o imunizante pode buscá-lo em 38 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) espalhadas pela cidade, das 13h às 16h, nesta segunda-feira, 5, ou no mesmo horário na terça, quarta e sexta-feira, enquanto na quinta a aplicação de vacinas contra Influenza ocorre das 13h às 14h.

Além das UBSs, os idosos com 60 anos ou mais podem ser vacinados no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 16h, enquanto crianças de 6 meses ou mais, grávidas e puérperas (mulheres em pós-parto de até 45 dias), têm a possibilidade de serem imunizadas no Departamento de Saúde da Mulher da Criança e Adolescente (DSMCA), das 8h às 14h. Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a imunização seguirá enquanto houver estoque da vacina. Os endereços e horários de vacinação podem ser vistos de forma detalhada no fim do texto.

A vacina oferecida é a trivalente, capaz de proteger contra os três principais tipos de vírus em circulação: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A imunização previne complicações decorrentes da doença, óbitos e suas consequências sobre os serviços de saúde, além de minimizar a carga viral da doença, reduzindo os sintomas que podem ser confundidos com os da Covid-19.



Fique atento



Para receber a vacina contra a Influenza, as pessoas devem apresentar documento original com foto, como carteira de motorista ou documento de identidade (RG). Como a campanha contra o Influenza está ocorrendo paralela à campanha de combate à Covid-19, é importante que quem foi vacinado contra a covid apresente o cartão no momento de receber a vacina contra a Influenza, pois é preciso um intervalo de, pelo menos, 14 dias entre a aplicação de uma e da outra vacina. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber o imunizante.



Confira os locais e horários de vacinação nesta segunda, dia 5



Todas as pessoas a partir de 6 meses de idade

Em 38 UBSs, das 13h às 16h



Crianças a partir de 6 meses de idade - Departamento de Saúde da Mulher da Criança e Adolescente (DSMCA), das 8h às 14h, e em 38 UBSs, das 13h às 16h.



Grávidas e puérperas - Departamento de Saúde da Mulher da Criança e Adolescente (DSMCA), das 8h às 14h, e em UBSs, das 13h às 16h.



Idosos de 60 anos ou mais - No Departamento de Saúde do Idoso, das 8h às 16h, e em 38 UBSs, das 13h às 16h.



Confira os endereços dos locais de vacinação



Departamento de Saúde do Idoso

Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery



Departamento De Saúde da Mulher da Criança e Adolescente (DSMCA)

Rua são Sebastião, 772, Centro



38 UBSs:

UBS Alto Grajaú, Rua Doutor Leonel Jaguaribe, 178;

UBS Bairro Industrial, Rua João Gualberto,110;

UBS Barreira do Triunfo, Avenida Juscelino Kubitscheck, s/nº;

UBS Borboleta, Rua Tenente Paulo Maria Delage, 229;

UBS Cidade do Sol, Rua Gustavo Capanema, 70;

UBS Dom Bosco, Rua João Manata, 93;

UBS Esplanada, Rua Bias Fortes, 74;

UBS Filgueiras, Rua Orlando Riani, 2.200;

UBS Furtado de Menezes, Rua Furtado de Menezes, 19 À;

UBS Grama, Praça Áureo Carneiro s/n;

UBS Granjas Bethânia, Rua Nove de Julho, 294;

UBS Ipiranga, Rua Etiene Loures, 85;

UBS Jardim da Lua, Rua Natalino José de Paula, 314;

UBS Jardim Esperança, Rua Padre João Micheleto, 35;

UBS Jardim Natal, Rua Tenente Lucas Drumond, 370;

UBS Joquei Clube I, Rua Antonio Armando Pereira, 140;

UBS Joquei Clube II, Rua Antônio Guimarães Peralva, 130;

UBS Linhares, Rua Ministro Odilon Braga, s/nº;

UBS Marumbi, Rua Barão do Retiro, 1.462;

UBS Milho Branco, Rua Nicolau Schuery, s/nº;

UBS Monte Castelo, Rua Doutor Oswaldo Mascarenhas, s/nº;

UBS Nova Era, Rua Guimarães Júnior, 850;

UBS Parque Guarani, Rua Sofia Rafael Zacarias, 685;

UBS Progresso, Rua Jorge Knopp, 119;

UBS Retiro Rua, Sebastião Cardoso, 41;

UBS Santa Cecília, Rua Gabriel Rodrigues, 900;

UBS Santa Cruz, Rua Doutor Antônio Mourão Guimarães, 245;

UBS Santa Efigênia, Rua José Ferreira, 13;

UBS Santa Rita, Rua José Vicente, 390;

UBS Santo Antônio, Rua Pedro Trogo, 285;

UBS Santos Dumont, Rua Álvaro José Rodrigues, 25;

UBS São Judas Tadeu, Rua Ernesto Pancini, 446;UBS São Sebastião, Rua Jorge Raimundo, 209;

UBS Teixeiras, Rua Custódio Furtado de Souza, 131;

UBS Vale dos Bandeirantes Rua Laurindo Nocelli, 100;

UBS Vale Verde, Rua Marciano Pinto, 685;

UBS Vila Esperança, Rua Nova, 30;

UBS Vila Olavo Costa, Rua Jacinto Marcelino, 16.

Com informações da PJF