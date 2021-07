11 mortes por Covid-19 foram registradas em JF terça-feira

Atualmente, 273 pacientes estão internados pela doença na cidade

da Redação - 07/07/2021 07:40

Juiz de Fora registrou mais 11 mortes por Covid-19, segundo o boletim da Secretaria de Saúde desta segunda-feira, 6 de julho. Ao todo, são 1.803 óbitos e 38.402 notificações positivas, além de 93.603 casos suspeitos. Atualmente, 273 pacientes estão internados pela doença na cidade. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS é de 55,95% e de Enfermaria, 50,68%.

Óbito 1793 Masculino, 65 anos. Óbito em: 03/07/2021. Comorbidades: Imunodeficiência/Imunodepressão, Neoplasia

Óbito 1794 Masculino, 65 anos. Óbito em: 06/07/2021. Comorbidades: DM, HAS, AVC, DNC

Óbito 1795 Feminino, 86 anos. Óbito em: 05/07/2021. Comorbidades: Imunodeficiência/Imunodepressão, DNC

Óbito 1796 Feminino, 39 anos. Óbito em: 02/07/2021. Comorbidades: Síndrome de down, Obesidade

Óbito 1797 Feminino, 81 anos. Óbito em: 05/07/2021. Comorbidades: DCC, DM, HAS

Óbito 1798 Masculino, 74 anos. Óbito em: 03/07/2021. Comorbidades: HAS, AVC

Óbito 1799 Feminino, 62 anos. Óbito em: 03/07/2021. Comorbidades: DCC, DM, Outra pneumopatia crônica

Óbito 1800 Masculino, 53 anos. Óbito em: 03/07/2021. Sem comorbidades

Óbito 1801 Feminino, 64 anos. Óbito em: 03/07/2021. Comorbidade: Cirrose hepática

Óbito 1802 Feminino, 48 anos. Óbito em: 03/07/2021. Comorbidades: HAS, DLP

Óbito 1803 Feminino, 68 anos. Óbito em: 05/07/2021. Comorbidade: HAS