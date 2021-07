Vacinação contra Covid-19 chega aos 40 anos com novo posto de imunização

Todos os que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira

da Redação - 09/07/2021 16:52

A partir deste sábado, 10, a vacinação contra a Covid-19 em Juiz de Fora chega até às pessoas com 40 anos ou mais. Outra novidade é a abertura de mais um posto de imunização na cidade, o Círculo Militar, localizado na Av. Barão do Rio Branco, 3.146. Com a abertura deste novo ponto de vacinação, a UBS Centro Sul, deixará de imunizar as pessoas com Covid-19 na próxima segunda-feira, 12, e voltará aos atendimentos de rotina.

Neste sábado, 10, pessoas com 40 anos ou mais podem ser vacinadas no Sport Club, PAM Marechal e no Círculo Militar, das 8h às 13h. A campanha de vacinação contra a Covid-19 realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) na atual fase contempla também idosos, grávidas, puérperas (mulheres em pós-parto de até 45 dias) e lactantes (mulheres que amamentam) em até seis meses de pós-parto As segundas doses também serão aplicadas neste sábado.

Documentação necessária

A Secretária de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem, originais e cópias, de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista - e comprovante de residência. Além destes documentos, as grávidas precisam levar o cartão do pré-natal, a carteira da gestante; as puérperas devem apresentar um documento que comprove o parto nos últimos 45 dias, como a certidão de nascimento do bebê ou atestado de alta hospitalar, e as lactantes em até seis meses de pós-parto precisam levar um atestado médico que mostre que amamenta e um documento que comprove que o seu parto ocorreu nos últimos seis meses, como a certidão de nascimento do bebê.

Fique atento

Todos os que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Deve-se ter atenção à data de retorno no cartão, pois não são aplicadas vacinas antes do prazo estipulado. Além do cartão, precisa ser apresentado documento original com foto, como o documento de identidade ou a carteira de motorista.

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 14 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.

Pré-cadastros

Estão abertos os pré-cadastros para a vacinação por faixas etárias para todas as pessoas elegíveis - aquelas que tenham 18 anos ou mais -, para lactantes (mulheres que amamentam) com até seis meses de pós-parto e profissionais dos demais grupos prioritários de trabalhadores contemplados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Os pré-cadastros são feitos exclusivamente no site da PJF, onde podem ser lidos os detalhes para cada um destes grupos. Ressaltamos que o pré-cadastro não é um sistema de agendamento e não garante a vacinação. As informações colocadas nele terão que, posteriormente, no momento da vacinação, serem comprovadas através da documentação solicitada a cada um dos grupos.



Confira o calendário de imunização deste sábado, 10

Grávidas, Puérperas e Lactantes com até 6 meses de pós-parto e que tenham 18 anos ou mais de idade

Sport Club JF, PAM Marechal e Círculo Militar das 8h às 13h.



Pessoas com 40 anos ou mais

Sport Club JF, PAM Marechal e Círculo Militar das 8h às 13h.



Idosos com 60 anos ou mais

Sport Club JF, PAM Marechal e Círculo Militar das 8h às 13h.

Com informações da PJF