Secretaria de Saúde do município faz balanço da vacinação em Juiz de Fora

A vacinação contra Covid-19 acontece 50 pontos espalhados por todas as regiões da cidade

da Redação - 13/07/2021

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 13, a secretária de Saúde, Ana Pimentel, e a secretária de Governo, Cidinha Louzada, destacaram os efeitos positivos da imunização contra a Covid-19.

No balanço, Ana Pimentel sublinhou que a campanha de imunização contra o coronavírus já apresenta efeitos positivos na taxa de ocupação de leitos. De acordo com a chefe da pasta, desde que teve início a vacinação por faixas etárias, a ocupação dos leitos de enfermaria e UTI vem caindo, melhorando os índices do município.

“Percebemos uma melhora nas taxas de ocupação dos leitos e uma queda das internações. A vacina é um ato coletivo, não individual. Quando elaboramos uma campanha de imunização, estamos pensando no bem comum, em que todos sejam beneficiados. Por mais que a vacina proteja uma pessoa, ela está, na verdade, protegendo todas as pessoas”.

Para a Secretária de Governo, Cidinha Louzada, esse é um momento importante para os juiz-foranos conhecerem o Sistema Único de Saúde (SUS) e valorizarem as equipes de profissionais que se dedicam diariamente à campanha. “Uma única dose aplicada envolve diversos profissionais, que atuam na logística, desde o transporte, até a aplicação do imunizante. Esse é um tempo em que pessoas que nunca usaram o SUS, porque sempre tiveram condições de ir a um posto particular, estão utilizando de um sistema que é universal e para todos e todas. Isso está fazendo com que muitos cidadãos passem a conhecer a saúde brasileira e como é importante defendê-la”, ressalta.

Até a última segunda-feira, 12, Juiz de Fora aplicou mais de 379 mil vacinas contra a Covid-19 e já havia atingido o número de 110 mil pessoas que receberam as duas doses ou a vacina de dose única, completando a imunização.

A vacinação contra Covid-19 acontece 50 pontos espalhados por todas as regiões da cidade, como nas UBSs, no Sport Club, Departamento de Saúde do Idoso (DSI), Departamento de Saúde da Mulher Criança e Adolescente (DSMCA), além outros locais que frequentemente reforçam a vacinação aos sábados, casos do Pam Marechal e estacionamento da Faculdade de Educação (Faced) da UFJF. O calendário de vacinação pode ser conferido aqui.

Com informações da PJF