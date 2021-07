Calendário de vacinação contra Covid-19 é antecipado em Juiz de Fora

da Redação - 16/07/2021 07:48

Novo calendário torna mais rápida a vacinação contra o coronavírus em Juiz de Fora. As pessoas de 30 anos que originalmente seriam vacinadas no dia 29 deste mês, vão poder receber a dose dias antes, no sábado, 24. Este avanço permitirá, ainda, que a vacinação das pessoas entre 18 e 29 anos também seja adiantada. O calendário para o público entre 18 e 29 anos será divulgado nesta sexta-feira, 16. A campanha de vacinação contra a Covid-19, realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), já aplicou ao menos uma dose em mais de 65% da população elegível e segue em ritmo bem acima da média nacional e estadual.

A vacinação contra Covid-19 atualmente acontece em vários pontos espalhados por todas as regiões da cidade. De segunda a sexta, 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Sport Club Juiz de Fora e o Círculo Militar realizam a aplicação das doses, além de locais que comumente dão apoio à vacinação aos sábados, como o Pam Marechal e o Drive-Thru da UFJF. Na imunização por faixa etária, toda pessoa que não conseguir receber a vacina no dia destinado à sua idade, pode ir em busca do imunizante nos dias posteriores. Entretanto, para evitar grandes filas e para que esteja protegida mais rapidamente, é indicado que a vacinação ocorra no dia destinado à idade. Além da imunização por faixa etária, seguem sendo disponibilizadas vacinas para as grávidas, puérperas (mulheres em pós-parto de até 45 dias) e lactantes (mulheres que amamentam) em até seis meses de pós-parto.

Confira o novo calendário de vacinação por idade:

Segunda-feira, dia 19 de julho, pessoas de 36 anos ou mais

Terça-feira, dia 20 de julho, pessoas de 35 anos ou mais

Quarta-feira, dia 21 de julho, pessoas de 34 anos ou mais

Quinta-feira, dia 22 de julho pessoas de 33 anos ou mais

Sexta-feira, dia 23 de julho, pessoas de 32 anos ou mais

Sábado, dia 24 de julho, pessoas de 30 anos ou mais.

Documentação necessária

A Secretária de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem, originais e cópias, de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista - e comprovante de residência. Além destes documentos, as grávidas precisam levar o cartão do pré-natal, a carteira da gestante; as puérperas devem apresentar um documento que comprove o parto nos últimos 45 dias, como a certidão de nascimento do bebê ou atestado de alta hospitalar, e as lactantes em até seis meses de pós-parto, por sua vez, precisam levar um atestado médico que mostre que amamenta e um documento que comprove que o seu parto ocorreu nos últimos seis meses, como a certidão de nascimento do bebê.

Fique atento

Todos os que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Deve-se ter atenção à data de retorno no cartão, pois não são aplicadas vacinas antes do prazo estipulado. Além do cartão, precisa ser apresentado documento original com foto, como o documento de identidade ou a carteira de motorista.

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 14 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.