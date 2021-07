Prefeitura autoriza retorno de público nos estádios em atividades esportivas profissionais

A nota traz, ainda, outros protocolos obrigatórios em faixas Amarela e Verde

por Jorge Júnior - 21/07/2021

A Prefeitura de Juiz de Fora emitiu, nesta quarta-feira, 21 de julho, nota técnica autorizando o retorno de público nos estádios, em atividades esportivas profissionais em Juiz de Fora. Em Faixa Amarela, atual classificação da cidade no programa municipal de enfrentamento à Covid-19, “Juiz de Fora pela Vida”, o público é limitado a 15% da capacidade, com espaçamento de 1,5 metro entre os ocupantes da arquibancada. É obrigatório, para acesso aos espaços, a apresentação de cartão de vacinação contendo esquema vacinal completo do imunizante contra Covid-19.

A nota traz, ainda, outros protocolos obrigatórios em faixas Amarela e Verde: uso de máscaras de proteção; aferição de temperatura na entrada dos estádios; distanciamento em filas e locais de circulação; disponibilização de álcool em gel em locais estratégicos, e de sabonete líquido e papel toalha nos banheiros; e a interdição de dispensadores de água que exijam a aproximação da boca, sendo permitidos apenas aqueles para copos descartáveis ou itens de uso pessoal. Os serviços de alimentação estão permitidos, seguindo as regras de distanciamento. Ambulantes devem possuir licença para atividade, e deverão utilizar máscaras, caixas de transporte de fácil limpeza e desinfecção e portar dispensador de álcool em gel de uso pessoal. Em faixa Amarela, é vedada a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. Já na Verde, o público é limitado a 30% da capacidade.