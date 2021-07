Círculo Militar, drive-thru da UFJF, Sport e Pam Marechal vacinam contra Covid-19

A vacinação no drive-thru acontece no estacionamento da Faculdade de Educação

da Redação - 23/07/2021

As pessoas de 30 e 31 anos podem ser vacinadas contra o coronavírus no Sport Club Juiz de Fora neste sábado, dia 24, das 8h às 16h, no Círculo Militar, das 8h às 13h e no Pam Marechal, das 8h às 13h, além da opção da vacinação no modelo drive-thru, onde as pessoas formam filas para receberem vacinas dentro dos seus carros. A vacinação no drive-thru acontece no estacionamento da Faculdade de Educação (Faced) da UFJF, das 9h às 16h. A campanha de imunização, realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), neste sábado, 24, segue contemplando, ainda, todas as pessoas acima de 31 anos que não tenham conseguido receber a vacina anteriormente, bem como as grávidas, puérperas (mulheres em até 45 dias de pós parto) e lactantes (mulheres que amamentam) em até seis meses de pós-parto.

Além das primeiras doses destinadas aos públicos-alvo da campanha, neste sábado é oferecida também a aplicação de segundas nos quatro locais. As pessoas que forem receber a segunda dose devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Deve-se ter atenção à data de retorno no cartão, pois não são aplicadas vacinas antes do prazo estipulado. Além do cartão, precisa ser apresentado documento original com foto, como o documento de identidade (RG) ou a carteira de motorista.

Documentação necessária

A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem, originais e cópias, de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista - e comprovante de residência impresso. Além destes documentos, as grávidas precisam levar o cartão do pré-natal, a carteira da gestante; as puérperas devem apresentar um documento que comprove o parto nos últimos 45 dias, como a certidão de nascimento do bebê ou atestado de alta hospitalar, e as lactantes em até seis meses de pós-parto, por sua vez, precisam levar um atestado médico como forma de comprovação de que amamenta e um documento que comprove que o seu parto ocorreu nos últimos seis meses, como a certidão de nascimento do bebê.

Confira os endereços e horário de funcionamento dos locais de vacinação deste sábado, 24



Círculo Militar - das 9h às 13h

Avenida Barão do Rio Branco, 3.146



Drive-Thru da UFJF - das 9 às 16h

Campus da UFJF, estacionamento da Faculdade de Educação (Faced)



Sport Club Juiz de Fora - das 8h às 16h

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro (entrada pela avenida Brasil)



PAM Marechal - das 8h às 13h

Rua Marechal Deodoro, 496, Centro