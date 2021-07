Vacinação de primeira dose contra a Covid-19a em Juiz de Fora é interrompida

Interrupção ocorre devido à falta de entregas dos imunizantes aos Estados e Municípios por parte do Ministério da Saúde

da Redação - 28/07/2021 17:32

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) interrompe momentaneamente, a partir desta quinta-feira, 29, a aplicação da primeira dose da vacina contra o coronavírus na cidade. A interrupção ocorre devido à falta de entregas dos imunizantes aos Estados e Municípios por parte do Ministério da Saúde (MS).



Desde a semana passada que o MS não realiza o repasse dos imunizantes, obrigando diversas cidades a suspender a aplicação da primeira dose, como Belém, Natal, Maceió, João Pessoa, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Florianópolis e Campo Grande.

Entretanto, a Secretaria de Saúde (SS) da PJF garante a aplicação da segunda dose em todas as pessoas que receberam a primeira dose e estão dentro da data de retorno. Os locais e horários de aplicação continuam os mesmos, nas sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de referência, além do Sport Club, Círculo Militar e Departamento de Saúde do Idoso (DSI). As UBSs são as do Bairro de Lourdes, Benfica, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, São Pedro e Vila Ideal.

Até a noite da última terça-feira, 27, a Secretaria de Saúde já havia aplicado mais de 477 mil doses contra a Covid-19, ultrapassando 25% da população total da cidade vacinada com as duas doses ou vacina de dose única. Já o público-alvo, as pessoas com 18 anos ou mais, ultrapassou 70% com ao menos uma dose. Confira como fica a vacinação nas próximas quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30:



Quinta-feira (29/07):

Vacinação de quem recebeu a primeira dose no dia 6 de maio (ou antes)

7 UBSs: das 8h às 11h e das 13h às 14h

Sport Club e Círculo Militar: das 8h às 16h

DSI (apenas para idosos com 60 anos ou mais): das 8h às 16h



Sexta-feira (30/07):

Vacinação para quem recebeu a primeira dose no dia 7 de maio (ou antes)

7 UBSs: das 8h às 11h e das 13h às 16h

Sport Club e Círculo Militar: das 8h às 16h

DSI (apenas para idosos com 60 anos ou mais): das 8h às 16h