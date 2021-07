Aplicação de segundas doses contra Covid-19 segue nesta sexta

da Redação - 30/07/2021 07:08

A campanha de imunização contra o coronavírus, realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), segue focando na aplicação de segundas doses nesta sexta-feira, 30. A vacinação, destinadas às pessoas que receberam a primeira de AstraZeneca no dia 7 de maio ou antes e às pessoas que receberam a dose inicial de Coronavac e estão na data de retornar para completar a imunização, acontece no Círculo Militar e Sport Club JF, das 8h às 16h, e nas UBSs do Bairro de Lourdes, Benfica, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, São Pedro e Vila Ideal, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Além da aplicação de segundas doses, grávidas e puérperas que ainda não tenham recebido a primeira podem buscá-la em algum destes nove pontos de vacinação.



Além destes nove locais, os idosos com 60 anos ou mais podem completar a imunização no Departamento de Saúde do Idoso (DSI). Para receber a segunda dose, as pessoas devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Deve-se ter atenção à data de retorno no cartão, pois não são aplicadas vacinas antes do prazo estipulado. Além do cartão, precisa ser apresentado documento original com foto, como o documento de identidade (RG) ou a carteira de motorista. As pessoas que porventura tenham recebido a primeira dose em outro município e que morem em Juiz de Fora, devem apresentar comprovante de residência, que ficará retido no ponto de vacinação.

Campanha de imunização bem-sucedida

A vacinação em Juiz de Fora segue acima das médias nacional e estadual, tanto na aplicação de primeiras doses, quanto na imunização completa. Até na quarta-feira, 28, 484.331 vacinas foram aplicadas, sendo 334.373 primeiras doses. Além disso, 149.958 pessoas tiveram a imunização completa, através de aplicação de segundas doses ou vacina de dose única, o que representa mais de 25% da população total da cidade. Já em relação ao público-alvo atual, as pessoas com 18 anos ou mais, foi ultrapassada a marca de 70% desse público vacinado com ao menos uma dose.



Interrupção das primeiras doses



A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) interrompeu momentaneamente, desde esta quinta-feira, dia 29, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 na cidade. A interrupção ocorre devido à falta de entregas dos imunizantes aos estados e municípios por parte do Ministério da Saúde (MS). Desde a semana passada que o MS não realiza o repasse dos imunizantes, obrigando diversas cidades a suspender a aplicação da primeira dose, como Belém, Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Maceió, Natal, Rio de Janeiro, Salvador, Vitória, entre tantas outras. Entretanto, a Secretaria de Saúde da PJF garante a aplicação da segunda dose em todas as pessoas que receberam a primeira dose e estão dentro da data de retorno.



Confira o calendário de imunização desta sexta, 30



Segundas doses destinadas aos idosos de 60 anos ou mais:

Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 11h e das 13h às 16h, Círculo Militar e Sport Club JF, ambos das 8h às 16h, e em 7 UBSs de referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de pessoas abaixo dos 60 anos

Círculo Militar e Sport Club JF, ambos das 8h às 16h, e em 7 UBSs de referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Primeiras doses de grávidas ou puérperas

Círculo Militar e Sport Club JF, ambos das 8h às 16h, e em 7 UBSs de referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Confira os Endereços dos locais de vacinação:



Círculo Militar

Avenida Barão do Rio Branco, 3.146



Departamento de Saúde do Idoso

Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro



As 7 UBSs que vacinam contra a Covid nesta sexta:



UBS Bairro de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Nossa Senhora das Graças, Rua Queluz, 72

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910