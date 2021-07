PAM Marechal é ponto de vacinação neste sábado

O horário de funcionamento será das 8h às 12h

da Redação - 30/07/2021 07:36

Em prosseguimento à vacinação de segunda dose contra a Covid-19, o Pronto Atendimento Médico, PAM Marechal, aplica, neste sábado, 31, exclusivamente, a segunda dose do imunizante Coronavac. O horário de funcionamento será das 8h às 12h, e contemplará apenas as pessoas que precisam receber a segunda aplicação de doses desse laboratório.



Na última quinta-feira, 29, a Secretaria de Saúde (SS) foi obrigada a interromper, momentaneamente, a vacinação da primeira dose contra o coronavírus devido ao não recebimento dos imunizantes por parte do Ministério da Saúde. Diversas cidades brasileiras sofrem com a mesma situação, e suspenderam a aplicação da primeira dose, como Belém, Natal, Maceió, João Pessoa, Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Florianópolis e Campo Grande.

Até a noite desta quarta-feira, 28, a SS já havia aplicado mais de 484 mil doses contra a Covid-19, ultrapassando 25% da população total da cidade vacinada com as duas doses ou vacina de dose única. Já o público-alvo, as pessoas com 18 anos ou mais, ultrapassou 70% com ao menos uma dose.