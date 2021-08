Confira o calendário da semana voltado à aplicação de segundas doses contra Covid-19

Nesta terça-feira, 3, as pessoas que receberam a primeira dose de Coronavac

da Redação - 02/08/2021 17:06

A Secretaria de Saúde da (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) seguirá realizando a aplicação de segundas doses contra o coronavírus ao longo desta semana. Nesta terça-feira, 3, as pessoas que receberam a primeira dose de Coronavac em 13 de julho ou de AstraZeneca em 11 de maio devem procurar um dos dez pontos de vacinação disponíveis para completar a imunização.



O Sport Club JF e o Círculo Militar realizam a vacinação das 8h às 16h, enquanto sete UBSs referência, as do Bairro de Lourdes, Benfica, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, São Pedro e Vila Ideal, oferecem as vacinas das 8h às 11h e das 13h às 16h. Os idosos com 60 anos ou mais podem, além destes nove locais, completar a imunização no Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 11h e das 13h às 16h. As grávidas e puérperas que ainda não tenham recebido a primeira dose podem buscá-la no Sport Club JF e no Círculo Militar.



Para receber a segunda dose, as pessoas devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. Deve-se ter atenção à data da aplicação da primeira dose descrita no cartão, pois serão aplicadas as segundas doses apenas daqueles que receberam a dose inicial no dia correspondente. É necessário, ainda, apresentar um documento original com foto, como o documento de identidade (RG) ou a carteira de motorista. As pessoas que porventura tenham recebido a primeira dose em outro município e que morem em Juiz de Fora devem levar um comprovante de residência impresso, que ficará retido no ponto de vacinação.



Confira o calendário de vacinação desta semana:



Terça-feira (03/08)

Vacinação destinada exclusivamente para quem tomou a 1 dose em:

Coronavac - 13 de Julho

Astrazeneca - 11 de maio



Quarta-feira (04/08)

Vacinação destinada exclusivamente para quem tomou a 1 dose em:

Coronavac - 14 de Julho

Astrazeneca - 12 de maio



Quinta-feira (05/08)

Vacinação destinada exclusivamente para quem tomou a 1 dose em:

Coronavac - 15 de Julho

Astrazeneca - 13 de maio



Sexta-feira (06/08)

Vacinação destinada exclusivamente para quem tomou a 1 dose em:

Coronavac - 16 de Julho

Astrazeneca - 14 de maio



Endereços e horário de funcionamento dos locais de vacinação:



Círculo Militar - das 8h às 16h

Avenida Barão do Rio Branco, 3.146



Departamento de Saúde do Idoso - das 8h às 11h e das 13h às 16h

Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro



As 7 UBSs que vacinam contra a Covid nesta segunda:

UBS Bairro de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Nossa Senhora das Graças, Rua Queluz, 72

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910