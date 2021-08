Aplicação de segundas doses contra Covid-19 segue nesta 4ª

por Jorge Júnior - 03/08/2021

A campanha de imunização contra o coronavírus, realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), segue focando em completar a imunização com aplicação das segundas doses. Nesta quarta-feira, 4, a vacinação, que é destinada exclusivamente às pessoas que receberam a primeira dose de Astrazeneca no dia 12 de maio e de Coronavac no dia 14 de julho, acontece no Círculo Militar e Sport Club JF, das 8h às 16h, e nas UBSs do Bairro de Lourdes, Benfica, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, São Pedro e Vila Ideal, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Além da aplicação de segundas doses, grávidas e puérperas que ainda não tenham recebido a primeira dose podem buscá-la no Sport Club JF e no Círculo Militar. Os idosos com 60 anos ou mais podem, além destes nove locais, completar a imunização no Departamento de Saúde do Idoso (DSI). Autistas, pessoas com Síndrome de Down e pessoas com paralisia cerebral podem receber a vacina na Associação de Livre Apoio aos Excepcionais (Alae), nesta quarta-feira, 4, das 8h às 16h.

Para receber a segunda dose, as pessoas devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira. É necessário apresentar um documento original com foto, como o documento de identidade (RG) ou a carteira de motorista. As pessoas que porventura tenham recebido a primeira dose em outro município e que morem em Juiz de Fora, devem levar um comprovante de residência impresso, que ficará retido no ponto de vacinação.

Confira o calendário de imunização deste dia 4 de agosto



Segundas doses destinadas aos idosos de 60 anos ou mais que receberam dose inicial de AstraZeneca em 12 de maio ou de Coronavac no dia 14 de julho

Departamento de Saúde do Idoso (DSI), das 8h às 11h e das 13h às 16h, Círculo Militar e Sport Club JF, ambos das 8h às 16h, e em 7 UBSs de referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Segundas doses de pessoas abaixo dos 60 anos que receberam dose inicial de AstraZeneca em 12 de maio ou de Coronavac no dia 14 de julho

Círculo Militar e Sport Club JF, ambos das 8h às 16h, e em 7 UBSs de referência, das 8h às 11h e das 13h às 16h.



Primeiras doses de grávidas e puérperas

Círculo Militar e Sport Club JF, das 8h às 16h em ambos os locais



Vacinação de autistas, pessoas com Síndrome de Down e pessoas com paralisia cerebral

Associação de Livre Apoio aos Excepcionais (Alae)





Confira os Endereços dos locais de vacinação:



Alae

Rua Delorme de Carvalho 53, no bairro Bom Pastor.



Círculo Militar

Avenida Barão do Rio Branco, 3.146



Departamento de Saúde do Idoso

Rua Batista de Oliveira, 943, Granbery



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro



As 7 UBSs que vacinam contra a Covid nesta segunda:



UBS Bairro de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Nossa Senhora das Graças, Rua Queluz, 72

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910