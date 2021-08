Confira o calendário de vacinação contra Covid-19 para pessoas de 25 e 26 anos

A Secretária de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem, originais e cópias, de documento de identificação com foto

da Redação - 05/08/2021 07:11

A aplicação de primeiras doses contra o coronavírus retorna nesta quinta-feira, 5, para as pessoas com 26 anos completos, nascidas de janeiro a junho. Na sexta, 6, será o dia dos nascidos entre julho e dezembro. A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) também divulgou as datas de vacinação daqueles que têm 25 anos. Na segunda-feira, 9, recebem a primeira dose as pessoas de 25 anos completos, nascidas do mês de janeiro a junho, enquanto as que têm a mesma idade, mas que nasceram entre julho e dezembro, são vacinadas na terça-feira, 10.



Nesta quinta-feira, a vacinação acontece no Sport Club JF e Círculo Militar, das 8h às 16h, e nas UBSs do Bairro de Lourdes, Benfica, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, São Pedro e Vila Ideal, das 8h às 11h e das 13h às 14h. Na sexta, segunda e terça-feira, o horário de vacinação nas UBSs será de 8h às 11h e de 13h às 16h.



Documentação Necessária

A Secretária de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem, originais e cópias, de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista -, pré-cadastro impresso e comprovante de residência, que ficará retido no local de imunização.



Fique atento

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 14 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.



Confira o calendário destinados ao público de 25 e 26 anos



Quinta-feira, 5/8 - Pessoas de 26 anos nascidas entre janeiro e junho

Sexta-feira, 6/8 - Pessoas de 26 anos nascidas entre julho e dezembro

Segunda-feira, 9/8 - Pessoas de 25 anos nascidas entre janeiro e junho

Terça-feira, 10/8 - Pessoas de 25 anos nascidas entre julho e dezembro



Endereços dos locais de vacinação:



Círculo Militar

Avenida Barão do Rio Branco, 3.146



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro



Sete UBSs referência que fazem vacinação contra Covid-19

UBS Bairro de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Nossa Senhora das Graças, Rua Queluz, 72

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910