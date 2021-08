Repescagem de 1ª dose contra Covid-19 para pessoas com 26 anos ou mais é neste sábado

da Redação - 06/08/2021

Drive-thru da UFJF, Sport Club JF e Pam Marechal, das 8h às 13h, recebem a vacinação de pessoas acima de 26 anos neste sábado, 7. A campanha de imunização contra a Covid-19, realizada pela Secretária de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora, se aproxima das 500 mil doses aplicadas e segue avançando na imunização da população juiz-forana. Neste sábado, além da repescagem, também acontece a aplicação de segundas doses para todos os que tomaram a dose inicial nos dias 28, 29 e 30 de abril.



Neste sábado, 7, a vacinação acontece no modelo tradicional no Sport Club e no Pam Marechal, das 8h às 13h, enquanto no estacionamento da faculdade de Educação (Faced) da UFJF, acontece também das 8h às 13h, mas no modelo drive-thru, em que as pessoas aguardam na fila dentro dos seus carros para serem vacinadas.

Documentação Necessária

A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem, originais e cópias, de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista -, e comprovante de residência, que ficará retido no local de vacinação. Caso o comprovante de residência não esteja no nome da pessoa que deseja ser vacinada, é necessário apresentar cópia do comprovante, do documento de identidade e, ainda, declaração de responsabilização, disponível no site da PJF.

Segundas Doses

As pessoas que forem receber a segunda dose neste sábado devem levar o cartão de vacina para comprovar o recebimento da primeira e que foi aplicada no dias 28, 29 ou 30 de abril. Além do cartão, precisa ser apresentado documento original com foto, como o documento de identidade (RG) ou a carteira de motorista, e comprovante de residência. As cópias dos documentos e o comprovante de residência ficarão retidos no local de vacinação.

Fique atento

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 14 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.



Confira o calendário de imunização desta sábado, dia 7



Pessoas de 26 anos ou mais

Drive-thru da UFJF, Sport Club e Pam Marechal, das 8h às 13h.



Segundas doses de pessoas vacinadas com AstraZenecas nos dias 28, 29 e 30 de abril

Drive-thru da UFJF, Sport Club e Pam Marechal, das 8h às 13h.





Endereços dos locais de vacinação



Drive-Thru da UFJF

Campus da UFJF, estacionamento da Faculdade de Educação (Faced)



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro



PAM Marechal

R. Marechal Deodoro, 496, Centro