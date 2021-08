Sesc se torna novo ponto de imunização contra a Covid-19 a partir da segunda-feira

da Redação - 06/08/2021

O Serviço Social do Comércio (Sesc) funciona, a partir da próxima segunda-feira, 9, como mais um ponto de imunização contra a Covid-19 em Juiz de Fora. Com a abertura do posto, o Círculo Militar, que fica na mesma região, deixará de ofertar a vacinação. A entrada para o Sesc será pela Rua Chanceler Oswaldo Aranha, 109, das 8h às 16h.



A vacinação segue no Sport Club JF, das 8h às 16h e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos bairros Nossa Senhora de Lourdes, Benfica, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, São Pedro e Vila Ideal, das 8h às 11h e das 13h às 16h. Idosos, grávidas, puérperas (mulheres com até 45 dias de pós-parto) e lactantes em até 6 meses de pós-parto que tenham 18 anos ou mais seguem podendo receber vacinas, tanto primeira quanto segunda dose, em todos os locais de imunização.

Documentação Necessária

A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem originais e cópias, de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista -, e comprovante de residência, que ficará retido no local de vacinação. Caso o comprovante de residência não esteja no nome da pessoa que deseja ser vacinada, é necessário apresentar cópia do comprovante, do documento de identidade e, ainda, a declaração de responsabilização, disponível no site da PJF.

Fique atento

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.