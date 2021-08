Veja como será a vacinação contra Covid-19 nesta quarta

Município não possui, no momento, mais imunizantes da AstraZeneca para aplicação da segunda dose

da Redação - 10/08/2021

Pessoas com 24 anos nascidas entre janeiro e junho podem receber a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta quarta-feira, 11. Aqueles com mais de 24 anos e que tenham perdido a data original de vacinação também podem receber o imunizante. A campanha de vacinação contra a Covid-19, realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), tem como pontos de vacinação neste momento o Sport Club JF, o Sesc Juiz de Fora e sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs).



Grávidas, puérperas e lactantes em até seis meses de pós-parto e que tenham 18 anos ou mais seguem podendo ser vacinadas no Sport Club JF e no Sesc, das 8h às 16h em ambos os locais. A vacinação por faixa etária, além destes dois locais, também acontece nas UBSs do Bairro de Lourdes, Benfica, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Santa Luzia, São Pedro e Vila Ideal, das 8h às 11h e das 13h às 16h. A aplicação de segundas doses de Coronavac acontece normalmente, seguindo a data de retorno descrita no cartão de vacina.

Segundas doses de AstraZeneca

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que o município não possui, no momento, mais imunizantes da AstraZeneca para aplicação da segunda dose devido à falta de entregas das vacinas por parte do Ministério da Saúde (MS). Somente na manhã desta terça-feira, dia 10, foram vacinadas cerca de 2.500 pessoas. Há indicativo de chegada de mais doses, sendo possível normalizar a imunização do público de segunda dose ao longo da semana. A vacinação de segunda dose com Coronavac e também o calendário da primeira dose seguem normalmente, conforme divulgado previamente.

Documentação necessária

A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem originais e cópias, de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista -, e comprovante de residência, que ficará retido no local de vacinação. Caso o comprovante de residência não esteja no nome da pessoa que deseja ser vacinada, é necessário apresentar cópia do comprovante, do documento de identidade e, ainda, a declaração de responsabilização, disponível no site da PJF.

Além destes documentos, as grávidas precisam levar o cartão do pré-natal, a carteira da gestante; as puérperas devem apresentar um documento que comprove o parto nos últimos 45 dias, como a certidão de nascimento do bebê ou atestado de alta hospitalar, e as lactantes em até seis meses de pós-parto, por sua vez, precisam levar um atestado médico como forma de comprovação de que amamenta e um documento que comprove que o seu parto ocorreu nos últimos seis meses, como a certidão de nascimento do bebê.



Fique atento



Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.



Confira o calendário de imunização desta quarta-feira, 11:



Primeira dose de pessoas 24 anos nascidas entre janeiro e junho

Sesc Juiz de Fora e Sport das 8h às 16h em ambos os locais e em 7 UBSs de referência, das 8h às 11 e de 13h às 16h



Grávidas, Puérperas e lactantes em (até 6 meses de pós-parto) que tenham 18 anos ou mais:

Sesc Juiz de Fora e Sport das 8h às 16h em ambos os locais e em 7 UBSs de referência, das 8h às 11 e de 13h às 16h



Segundas doses de CoronaVac para pessoas com data de retorno prevista no cartão para o dia 11 da agosto ou data anterior:

Sesc Juiz de Fora e Sport, das 8h às 16h em ambos os locais, e em 7 UBSs de referência, das 8h às 11 e de 13h às 16h



Endereços dos locais de vacinação:



Sesc Juiz de Fora

Rua Oswaldo Aranha, 109



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro



As 7 UBSs que vacinam contra a Covid:

UBS Bairro de Lourdes, Rua Inácio Gama, 813;

UBS Benfica, Rua Guararapes, 106;

UBS Nossa Senhora Aparecida, Rua Nossa Senhora Aparecida, 775;

UBS Nossa Senhora das Graças, Rua Queluz, 72

UBS Santa Luzia, Rua Torreões, s/nº

UBS São Pedro, Rua João Lourenço Kelmer, 1.433;

UBS Vila Ideal, Avenida Francisco Valadares, 1.910