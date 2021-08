Drive-thru da UFJF, Sesc, Sport e Pam Marechal realizam vacinação contra Covid-19

A vacinação terá como objetivo a aplicação de primeiras doses destinadas às pessoas com 23 anos nascidas entre julho e dezembro

da Redação - 13/08/2021 07:11

A vacinação terá como objetivo a aplicação de primeiras doses destinadas às pessoas com 23 anos nascidas entre julho e dezembro e também aquelas que tenham 24 anos ou mais e que, por qualquer motivo, não tenham conseguido ser vacinadas anteriormente. A aplicação de vacinas neste sábado, dia 14, acontece no estacionamento da Faculdade de Educação (Faced) da UFJF, no modelo drive-thru, em que as pessoas aguardam em seus carros para serem vacinadas, e no modelo tradicional de vacinação, no Sesc Juiz de Fora, no Sport Club JF e no Pam Marechal, das 8h às 13h em todos os quatro locais.

Grávidas, puérperas (mulheres em pós-parto de até 45 dias) e lactantes (mulheres que amamentam e que estejam em até seis meses de pós-parto), todas com 18 anos ou mais, seguem podendo ser vacinadas. A aplicação de segundas doses de Coronavac e de Pfizer vão estar disponíveis normalmente, enquanto a de AstraZeneca segue interrompida devido à pequena quantidade do imunizante enviado pelo Ministério da Saúde (MS) nas últimas remessas, o que fez Juiz de Fora e diversas outras cidades pelo Brasil paralisarem a aplicação de AstraZeneca.

Documentação Necessária para vacinação

A Secretaria de Saúde pede para as pessoas que vão se vacinar por idade levarem originais e cópias, de documento de identificação com foto - como documento de identidade (RG) ou carteira de motorista -, e comprovante de residência, que ficará retido no local de vacinação. Caso o comprovante de residência não esteja no nome de quem deseja ser vacinado, é necessário apresentar cópia do comprovante, do documento de identidade da pessoa que tem o nome no comprovante de residência e, ainda, a declaração de responsabilização, disponível no site da PJF.

Além destes documentos, as grávidas precisam levar o cartão do pré-natal, a carteira da gestante; as puérperas devem apresentar um documento que comprove o parto nos últimos 45 dias, como a certidão de nascimento do bebê ou atestado de alta hospitalar, e as lactantes em até seis meses de pós-parto, por sua vez, precisam levar um atestado médico como forma de comprovação de que amamenta e um documento que comprove que o seu parto ocorreu nos últimos seis meses, como a certidão de nascimento do bebê.

Fique atento

Quem se vacinou contra Influenza e tem direito de se vacinar também contra a Covid-19 deve esperar pelo menos 15 dias entre o momento que recebeu a dose do imunizante contra a gripe para poder ser vacinado contra a Covid-19. Para quem foi diagnosticado com Covid-19, é recomendado ao menos 30 dias de espera entre o começo dos sintomas ou teste positivo (no caso dos assintomáticos) para receber a vacina.

Confira os endereços dos locais de vacinação deste sábado, 14



Sesc Juiz de Fora

Rua Oswaldo Aranha, 109



Drive-Thru da UFJF

Campus da UFJF, estacionamento da Faculdade de Educação (Faced)



Sport Club Juiz de Fora

Avenida Barão do Rio Branco, 1.303, Centro (entrada pela avenida Brasil)



PAM Marechal

Rua Marechal Deodoro, 496, Centro