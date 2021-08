Pela segunda vez, Prefeitura interrompe aplicação da segunda dose de AstraZeneca em JF

Todos os postos de imunização, incluindo o Sesc e o Sport, estão distribuindo senhas

da Redação - 13/08/2021 07:03

A Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora (PJF) informa que o município não possui, no momento, mais imunizantes da AstraZeneca para aplicação da segunda dose devido à falta de entregas das vacinas por parte do Ministério da Saúde (MS). Infelizmente, esse é um problema recorrente em todo o país, e diversas cidades também tiveram que suspender a aplicação da segunda dose da AstraZeneca, como Niterói, Volta Redonda, Bauru, Praia Grande, dentre outros municípios que sofrem com o desabastecimento do imunizante.

Nesta quinta-feira, 12, a vacinação ocorre, como de praxe, até as 14h nas sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sem interrupção do serviço de vacinação. Todos os postos de imunização, incluindo o Sesc e o Sport, estão distribuindo senhas para evitar que as pessoas fiquem na fila. Entretanto, a vacinação de segunda dose com Coronavac e Pfizer, e também o calendário da primeira dose seguem normalmente, conforme divulgado previamente.